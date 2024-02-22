https://ria.ru/20240222/vsu-1929045374.html

Сопротивление ВСУ держится на деньгах Запада, заявил посол России в Лондоне

Сопротивление ВСУ держится на деньгах Запада, заявил посол России в Лондоне - РИА Новости, 22.02.2024

Сопротивление ВСУ держится на деньгах Запада, заявил посол России в Лондоне

Сопротивление, которое оказывают украинские военные, держится на западных деньгах, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:04

2024-02-22T18:04

2024-02-22T18:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

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в мире

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопротивление, которое оказывают украинские военные, держится на западных деньгах, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. "Эта сила сопротивления оплачивалась западными обществами: Европейским союзом и Соединенными Штатами. И мы полностью понимаем, что лучшая профессия сейчас на Украине – это солдат, потому что ему очень хорошо платят и поэтому он должен сражаться. Но в общем, я не верю, что там имеются очень антироссийские настроения, потому что существует множество связей между Украиной и Россией", – сказал он в интервью телеканалу TRT World, полную запись которого РИА Новости предоставило посольство. Дипломат отметил, что по большей части антироссийские настроения существуют в некоторых кругах на западе Украины, они были привнесены в Центральную Украину и Киев и стали политикой правительства Владимира Зеленского. Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти Украины царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин, в том числе 747 танков с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, андрей келин, в мире, великобритания, ситуация в днр и лнр