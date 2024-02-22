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В конфликте на Ближнем Востоке виноваты США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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12:33 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/uregulirovanie-1928946679.html
В конфликте на Ближнем Востоке виноваты США, заявил Медведев
В конфликте на Ближнем Востоке виноваты США, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В конфликте на Ближнем Востоке виноваты США, заявил Медведев
США виноваты в происходящем на Ближнем Востоке и "контрольный пакет" урегулирования лежит в их кармане, власти Израиля не автономны в принятии решений, зависимы РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:33
2024-02-22T12:33
политика
дмитрий медведев
ближний восток
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США виноваты в происходящем на Ближнем Востоке и "контрольный пакет" урегулирования лежит в их кармане, власти Израиля не автономны в принятии решений, зависимы от американской финансовой и военной помощи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, высказался насчет нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Как это ни банально прозвучит, во всём том, что там происходит, виноваты, опять же, Соединённые Штаты. Кто блокирует исполнение резолюции Организации Объединённых Наций 1947 года о создании еврейского и арабского государства? Американцы и блокируют уже на протяжении многих десятилетий", - сказал Медведев. По его словам, первые несколько десятилетий после принятия резолюции США "более-менее нормально себя вели, а потом перестали активничать здесь". "А мы понимаем, что контрольный пакет урегулирования в этом регионе в значительной мере лежит в кармане Соединённых Штатов. И сколько бы ни играли в автономию принятия решений израильские власти, это, конечно, не так, и они в значительной мере зависимы от финансовой и военной помощи из Соединённых Штатов", - подчеркнул зампред СБ.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
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политика, дмитрий медведев, ближний восток, сша
Политика, Дмитрий Медведев, Ближний Восток, США
В конфликте на Ближнем Востоке виноваты США, заявил Медведев

Медведев: США держат "контрольный пакет" урегулирования на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США виноваты в происходящем на Ближнем Востоке и "контрольный пакет" урегулирования лежит в их кармане, власти Израиля не автономны в принятии решений, зависимы от американской финансовой и военной помощи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, высказался насчет нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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"Как это ни банально прозвучит, во всём том, что там происходит, виноваты, опять же, Соединённые Штаты. Кто блокирует исполнение резолюции Организации Объединённых Наций 1947 года о создании еврейского и арабского государства? Американцы и блокируют уже на протяжении многих десятилетий", - сказал Медведев.
По его словам, первые несколько десятилетий после принятия резолюции США "более-менее нормально себя вели, а потом перестали активничать здесь".
"А мы понимаем, что контрольный пакет урегулирования в этом регионе в значительной мере лежит в кармане Соединённых Штатов. И сколько бы ни играли в автономию принятия решений израильские власти, это, конечно, не так, и они в значительной мере зависимы от финансовой и военной помощи из Соединённых Штатов", - подчеркнул зампред СБ.
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