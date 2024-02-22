Майор ВСУ заявил, что украинские военные вынуждены экономить снаряды
Майор ВСУ Гетьман: украинские военные экономят снаряды, иначе они закончатся
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов, заявил майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
Гетьман дал интервью украинскому изданию "Обозреватель", где рассказал о текущем положении дел в ВСУ на фоне задержек западной помощи.
"Сейчас мы начали очень аккуратно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не "станет меньше" снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще. Как воевать? Бросаться камнями? В таком случае война для нас закончилась. Чтобы не дойти до этого нуля, мы существенно уменьшили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используем снаряды, потому что допустить такую ситуацию просто невозможно", - приводит "Обозреватель" слова Гетьмана в материале на своем сайте.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.