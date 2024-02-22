https://ria.ru/20240222/ukraina-1928891183.html

Майор ВСУ заявил, что украинские военные вынуждены экономить снаряды

Майор ВСУ заявил, что украинские военные вынуждены экономить снаряды - РИА Новости, 22.02.2024

Майор ВСУ заявил, что украинские военные вынуждены экономить снаряды

Украинские войска вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов, заявил майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью украинскому РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:31

2024-02-22T09:31

2024-02-22T09:31

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов, заявил майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью украинскому изданию "Обозреватель". Гетьман дал интервью украинскому изданию "Обозреватель", где рассказал о текущем положении дел в ВСУ на фоне задержек западной помощи. "Сейчас мы начали очень аккуратно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не "станет меньше" снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще. Как воевать? Бросаться камнями? В таком случае война для нас закончилась. Чтобы не дойти до этого нуля, мы существенно уменьшили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используем снаряды, потому что допустить такую ситуацию просто невозможно", - приводит "Обозреватель" слова Гетьмана в материале на своем сайте. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html

https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, дмитрий песков, в мире