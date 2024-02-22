https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929023454.html

Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М

Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М

Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:52

2024-02-22T16:52

2024-02-22T17:51

владимир путин

ту-160м

россия

безопасность

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. "Он военный, но, тем не менее, она (техника - ред.) и в этом смысле улучшена, есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - рассказал глава государства журналистам после полета. В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ту-160м, россия, безопасность