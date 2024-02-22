https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929023454.html
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М
Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:52
2024-02-22T16:52
2024-02-22T17:51
владимир путин
ту-160м
россия
безопасность
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. "Он военный, но, тем не менее, она (техника - ред.) и в этом смысле улучшена, есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - рассказал глава государства журналистам после полета. В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ту-160м, россия, безопасность
Владимир Путин, Ту-160М, Россия, Безопасность
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М
Путин отметил наличие блока для отдыха экипажа внутри Ту-160М
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М.
"Он военный, но, тем не менее, она (техника - ред.) и в этом смысле улучшена, есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - рассказал глава государства журналистам после полета.
В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин