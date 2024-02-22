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Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
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16:52 22.02.2024 (обновлено: 17:51 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/tu-160m-1929023454.html
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М
Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:52
2024-02-22T17:51
владимир путин
ту-160м
россия
безопасность
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М. "Он военный, но, тем не менее, она (техника - ред.) и в этом смысле улучшена, есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - рассказал глава государства журналистам после полета. В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html
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владимир путин, ту-160м, россия, безопасность
Владимир Путин, Ту-160М, Россия, Безопасность
Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М

Путин отметил наличие блока для отдыха экипажа внутри Ту-160М

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 22 февраля 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил, насколько комфортно в бомбардировщике Ту-160М.
"Он военный, но, тем не менее, она (техника - ред.) и в этом смысле улучшена, есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - рассказал глава государства журналистам после полета.
В четверг Путин совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин
Вчера, 16:43
 
Владимир ПутинТу-160МРоссияБезопасность
 
 
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