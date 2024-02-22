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Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 22.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:13 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html
Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры
Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 22.02.2024
Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры
Молодежный центр, в котором подростки смогут заниматься 3D-моделированием и урбанистикой, открылся в югорском Лянторе, сообщил глава Сургутского района Андрей... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:13
2024-02-22T11:13
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Молодежный центр, в котором подростки смогут заниматься 3D-моделированием и урбанистикой, открылся в югорском Лянторе, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Основным направлением будет урбанистика – юные жители Лянтора будут осваивать 3D-моделирование и полиграфию. Здесь же будет возможность пройти востребованные профессиональные программы и получить сертификат гособразца. На базе резиденции создадут "Добро.Центр" – федеральное движение, которое на местах аккумулирует гражданские и социальные инициативы, помогает их реализовывать", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, порядка 26,5 миллиона рублей на покупку готового здания выделил округ, власти муниципалитета вложили еще 7,7 миллиона рублей в оснащение объекта. Как добавили в администрации района, центр в Лянторе стал самым крупным в муниципалитете. Кроме урбанистики в новой резиденции открыли киберкласс, оснащенный восемью современными компьютерами и планшетами для графического дизайна. Молодежь здесь также может заниматься гончарным делом, 3D-моделированием, изготовлением полиграфической продукции, кройкой и шитьем. Помимо этого, подростки смогут получить сертификат государственного образца по различным программам профподготовки.
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лянтор, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Лянтор, Сургутский район

Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХанты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ханты-Мансийский Автономный Округ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Молодежный центр, в котором подростки смогут заниматься 3D-моделированием и урбанистикой, открылся в югорском Лянторе, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Основным направлением будет урбанистика – юные жители Лянтора будут осваивать 3D-моделирование и полиграфию. Здесь же будет возможность пройти востребованные профессиональные программы и получить сертификат гособразца. На базе резиденции создадут "Добро.Центр" – федеральное движение, которое на местах аккумулирует гражданские и социальные инициативы, помогает их реализовывать", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, порядка 26,5 миллиона рублей на покупку готового здания выделил округ, власти муниципалитета вложили еще 7,7 миллиона рублей в оснащение объекта.
Как добавили в администрации района, центр в Лянторе стал самым крупным в муниципалитете. Кроме урбанистики в новой резиденции открыли киберкласс, оснащенный восемью современными компьютерами и планшетами для графического дизайна. Молодежь здесь также может заниматься гончарным делом, 3D-моделированием, изготовлением полиграфической продукции, кройкой и шитьем. Помимо этого, подростки смогут получить сертификат государственного образца по различным программам профподготовки.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЛянторСургутский район
 
 
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