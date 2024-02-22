https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html

Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры

Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 22.02.2024

Современный молодежный центр открыли в Сургутском районе Югры

Молодежный центр, в котором подростки смогут заниматься 3D-моделированием и урбанистикой, открылся в югорском Лянторе, сообщил глава Сургутского района Андрей... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:13

2024-02-22T11:13

2024-02-22T11:13

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Молодежный центр, в котором подростки смогут заниматься 3D-моделированием и урбанистикой, открылся в югорском Лянторе, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Основным направлением будет урбанистика – юные жители Лянтора будут осваивать 3D-моделирование и полиграфию. Здесь же будет возможность пройти востребованные профессиональные программы и получить сертификат гособразца. На базе резиденции создадут "Добро.Центр" – федеральное движение, которое на местах аккумулирует гражданские и социальные инициативы, помогает их реализовывать", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, порядка 26,5 миллиона рублей на покупку готового здания выделил округ, власти муниципалитета вложили еще 7,7 миллиона рублей в оснащение объекта. Как добавили в администрации района, центр в Лянторе стал самым крупным в муниципалитете. Кроме урбанистики в новой резиденции открыли киберкласс, оснащенный восемью современными компьютерами и планшетами для графического дизайна. Молодежь здесь также может заниматься гончарным делом, 3D-моделированием, изготовлением полиграфической продукции, кройкой и шитьем. Помимо этого, подростки смогут получить сертификат государственного образца по различным программам профподготовки.

https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926104672.html

лянтор

сургутский район

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лянтор, сургутский район