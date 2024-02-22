https://ria.ru/20240222/tselitelnitsa-1928948925.html
"Целительница" из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии
"Целительница" из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии - РИА Новости, 22.02.2024
"Целительница" из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии
Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии Марию Белашову, которая под предлогом оказания магических услуг обманула 30 человек,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:37
2024-02-22T12:37
2024-02-22T12:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии Марию Белашову, которая под предлогом оказания магических услуг обманула 30 человек, сообщает прокуратура Ростовской области. По данным ведомства, женщина, представляясь "целителем Марией Морено", убеждала клиентов, что "при помощи своих способностей может сделать магические обряды и навести "порчу". С января 2019 по май 2022 года женщина похитила у 30 человек более 2 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и покушении на него. "Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу.
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РИА Новости
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происшествия, ростов, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов, Ростов-на-Дону, Ростовская область
"Целительница" из Ростова-на-Дону получила пять лет колонии
"Целительницу" из Ростова-на-Дону, обманувшую 30 человек, осудили на пять лет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости.
Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии Марию Белашову, которая под предлогом оказания магических услуг обманула 30 человек, сообщает
прокуратура Ростовской области.
По данным ведомства, женщина, представляясь "целителем Марией Морено", убеждала клиентов, что "при помощи своих способностей может сделать магические обряды и навести "порчу". С января 2019 по май 2022 года женщина похитила у 30 человек более 2 миллионов рублей.
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Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и покушении на него. "Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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