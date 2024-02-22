Рейтинг@Mail.ru
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/tatarstan-1928962148.html
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании - РИА Новости, 22.02.2024
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании
Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:17
2024-02-22T13:17
владимир путин
россия
рустам минниханов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. Глава региона по просьбе президента рассказал о дуальной программе: работа плюс обучение "Алабуга Политех", где студенты учатся и работают. "Продолжайте тиражировать", - сказал Путин. "Будем", - ответил Минниханов.
https://ria.ru/20231213/chernyshenko-1915493771.html
https://ria.ru/20240219/putin-1928351940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, рустам минниханов, общество
Владимир Путин, Россия, Рустам Минниханов, Общество
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании

Путин просил главу Татарстана тиражировать лучшие практики в образовании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании.
Глава региона по просьбе президента рассказал о дуальной программе: работа плюс обучение "Алабуга Политех", где студенты учатся и работают.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Исследования и образование всегда находятся вне политики, заявил Чернышенко
13 декабря 2023, 12:19
"Продолжайте тиражировать", - сказал Путин.
"Будем", - ответил Минниханов.
Владимир Путин
Путин поручил дополнить оценку эффективности руководителей в образовании
19 февраля, 23:28
 
Владимир ПутинРоссияРустам МиннихановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала