https://ria.ru/20240222/tatarstan-1928962148.html

Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании

Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании - РИА Новости, 22.02.2024

Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании

Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:17

2024-02-22T13:17

2024-02-22T13:17

владимир путин

россия

рустам минниханов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. Глава региона по просьбе президента рассказал о дуальной программе: работа плюс обучение "Алабуга Политех", где студенты учатся и работают. "Продолжайте тиражировать", - сказал Путин. "Будем", - ответил Минниханов.

https://ria.ru/20231213/chernyshenko-1915493771.html

https://ria.ru/20240219/putin-1928351940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, рустам минниханов, общество