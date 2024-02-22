https://ria.ru/20240222/tatarstan-1928962148.html
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании - РИА Новости, 22.02.2024
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании
Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:17
2024-02-22T13:17
2024-02-22T13:17
владимир путин
россия
рустам минниханов
общество
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании. Глава региона по просьбе президента рассказал о дуальной программе: работа плюс обучение "Алабуга Политех", где студенты учатся и работают. "Продолжайте тиражировать", - сказал Путин. "Будем", - ответил Минниханов.
https://ria.ru/20231213/chernyshenko-1915493771.html
https://ria.ru/20240219/putin-1928351940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, рустам минниханов, общество
Владимир Путин, Россия, Рустам Минниханов, Общество
Путин просил Минниханова тиражировать лучшие практики в образовании
Путин просил главу Татарстана тиражировать лучшие практики в образовании
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Татарстана Рустама Минниханова продолжать тиражировать лучшие практики в образовании.
Глава региона по просьбе президента рассказал о дуальной программе: работа плюс обучение "Алабуга Политех", где студенты учатся и работают.
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"Продолжайте тиражировать", - сказал Путин.
"Будем", - ответил Минниханов.
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