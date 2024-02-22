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Офицер США похвалил российскую артиллерию - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 22.02.2024 (обновлено: 18:19 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/spetsoperatsiya-1929031751.html
Офицер США похвалил российскую артиллерию
Офицер США похвалил российскую артиллерию - РИА Новости, 22.02.2024
Офицер США похвалил российскую артиллерию
Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:24
2024-02-22T18:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр, пишет американская газета Washington Post. "Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными", - приводит издание слова с одного из слайдов с брифинга Тейлора. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, европа, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире
Офицер США похвалил российскую артиллерию

Генерал-майор США похвалил российскую артиллерию, уничтожающую командные пункты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр, пишет американская газета Washington Post.
"Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными", - приводит издание слова с одного из слайдов с брифинга Тейлора.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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