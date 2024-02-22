https://ria.ru/20240222/spetsoperatsiya-1929031751.html

Офицер США похвалил российскую артиллерию

Офицер США похвалил российскую артиллерию - РИА Новости, 22.02.2024

Офицер США похвалил российскую артиллерию

Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:24

2024-02-22T17:24

2024-02-22T18:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

нато

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр, пишет американская газета Washington Post. "Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными", - приводит издание слова с одного из слайдов с брифинга Тейлора. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928445261.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, владимир путин, нато, в мире