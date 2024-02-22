https://ria.ru/20240222/sobaka-1929008829.html
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней - РИА Новости, 22.02.2024
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней
Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:56
2024-02-22T15:56
2024-02-22T16:20
хорошие новости
происшествия
салават
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
УФА, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле. В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html
салават
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, салават, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Салават, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней
Полиция в Салавате спасла собаку, возможно, просидевшую в машине несколько дней
УФА, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле.
В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку