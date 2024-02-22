https://ria.ru/20240222/sobaka-1929008829.html

В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней

В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней - РИА Новости, 22.02.2024

В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней

Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:56

2024-02-22T15:56

2024-02-22T16:20

хорошие новости

происшествия

салават

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле. В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html

салават

республика башкортостан

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Кирилл Волков

происшествия, салават, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)