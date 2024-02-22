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В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней - РИА Новости, 22.02.2024
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15:56 22.02.2024 (обновлено: 16:20 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/sobaka-1929008829.html
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней - РИА Новости, 22.02.2024
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней
Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:56
2024-02-22T16:20
хорошие новости
происшествия
салават
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле. В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
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салават
республика башкортостан
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происшествия, салават, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Салават, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии спасли пса, возможно, просидевшего в машине несколько дней

Полиция в Салавате спасла собаку, возможно, просидевшую в машине несколько дней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители в башкирском Салавате нашли хозяйку машины, чтобы вызволить оттуда пса, который мог просидеть там несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео жительницы Салавата о собаке, запертой в машине. Автор видео утверждает, что пёс вторые сутки скулит в автомобиле.
© Mash Batash/TelegramЗапертая в машине собака на одной из улиц Салавата
Запертая в машине собака на одной из улиц Салавата
© Mash Batash/Telegram
Запертая в машине собака на одной из улиц Салавата
В пресс-службе башкирской полиции агентству сообщили, что в дежурную часть отдела полиции по городу Салавату поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Пушкина в запертом автомобиле находиться собака.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина работала в здании рядом. Полицейские прошли к месту ее работы и попросили выпустить пса. В настоящее время собаке ничего не угрожает. Проверка продолжается, по ее результатом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
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Хорошие новостиПроисшествияСалаватРеспублика БашкортостанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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