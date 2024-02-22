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Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии - РИА Новости, 22.02.2024
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00:10 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928862303.html
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии - РИА Новости, 22.02.2024
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии
Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:10
2024-02-22T00:10
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального. Ранее Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный. Как отмечает посольство, новые санкции были приняты под надуманным предлогом, британские власти вынесли "санкционный вердикт", не проведя никакого расследования. Задача Лондона, подчеркивает представительство, - посеять рознь среди россиян. "Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", - говорится в заявлении посольства. По данным ямальского управления ФСИН, на прошлой неделе после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928734195.html
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
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в мире, лондон, россия, великобритания
В мире, Лондон, Россия, Великобритания
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии

Посольство России обещало ответить на санкции Британии на фоне смерти Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального.
Ранее Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный.
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Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
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Как отмечает посольство, новые санкции были приняты под надуманным предлогом, британские власти вынесли "санкционный вердикт", не проведя никакого расследования. Задача Лондона, подчеркивает представительство, - посеять рознь среди россиян.
«
"Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", - говорится в заявлении посольства.
По данным ямальского управления ФСИН, на прошлой неделе после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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