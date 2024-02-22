https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928862303.html
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии - РИА Новости, 22.02.2024
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии
Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:10
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального. Ранее Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный. Как отмечает посольство, новые санкции были приняты под надуманным предлогом, британские власти вынесли "санкционный вердикт", не проведя никакого расследования. Задача Лондона, подчеркивает представительство, - посеять рознь среди россиян. "Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", - говорится в заявлении посольства. По данным ямальского управления ФСИН, на прошлой неделе после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928734195.html
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в мире, лондон, россия, великобритания
В мире, Лондон, Россия, Великобритания
Российское посольство пообещало ответить на санкции Британии
Посольство России обещало ответить на санкции Британии на фоне смерти Навального
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство России в Британии обещало не оставить без ответа санкции, введенные Лондоном на фоне смерти Алексея Навального.
Ранее Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Навальный.
Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
Как отмечает посольство, новые санкции были приняты под надуманным предлогом, британские власти вынесли "санкционный вердикт", не проведя никакого расследования. Задача Лондона, подчеркивает представительство, - посеять рознь среди россиян.
«
"Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", - говорится в заявлении посольства.
По данным ямальского управления ФСИН, на прошлой неделе после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального