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Число самозанятых Красноярского края превысило 170 тысяч человек - РИА Новости, 22.02.2024
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13:30 22.02.2024
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Число самозанятых Красноярского края превысило 170 тысяч человек
Число самозанятых Красноярского края превысило 170 тысяч человек - РИА Новости, 22.02.2024
Число самозанятых Красноярского края превысило 170 тысяч человек
В Красноярском крае в настоящее время трудятся свыше 170 тысяч граждан, которые выбрали специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:30
2024-02-22T13:30
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Красноярском крае в настоящее время трудятся свыше 170 тысяч граждан, которые выбрали специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства региона. За год количество самозанятых увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Обычно работа таких граждан связана с пошивом одежды, ремонтом обуви и оказанием образовательных услуг. Заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов отметил, что популярность особого режима можно объяснить доступностью регистрации и простотой ведения дела. Это один из самых удобных способов попробовать себя бизнесменом. "Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – сказал Мартынов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что самозанятые края могут воспользоваться самыми разными мерами поддержки, которые оказываются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Этот перечень включает: имущественную поддержку, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в соцсетях, участие во всероссийских выставках, консультационные и образовательные услуги, среди которых обучающие семинары, консультации по ведению предпринимательской деятельности. Эти и многие другие меры поддержки возможно получить в региональном центре "Мой бизнес". Существуют и отдельные виды финансовой поддержки, например, льготный микрозаем до 500 тысяч рублей (до 100 тысяч рублей без обеспечения). Процентная ставка – 8% годовых, срок займа до 36 месяцев.
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твой бизнес – новости, красноярский край, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Красноярский край, Бизнес, Предприниматели

Число самозанятых Красноярского края превысило 170 тысяч человек

© iStock.com / gece33Девушка-предприниматель считает на калькуляторе
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / gece33
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Красноярском крае в настоящее время трудятся свыше 170 тысяч граждан, которые выбрали специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства региона.
За год количество самозанятых увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Обычно работа таких граждан связана с пошивом одежды, ремонтом обуви и оказанием образовательных услуг.
Заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов отметил, что популярность особого режима можно объяснить доступностью регистрации и простотой ведения дела. Это один из самых удобных способов попробовать себя бизнесменом.
«
"Чтобы стать самозанятым, нужно всего лишь скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – сказал Мартынов, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что самозанятые края могут воспользоваться самыми разными мерами поддержки, которые оказываются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Этот перечень включает: имущественную поддержку, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в соцсетях, участие во всероссийских выставках, консультационные и образовательные услуги, среди которых обучающие семинары, консультации по ведению предпринимательской деятельности.
Эти и многие другие меры поддержки возможно получить в региональном центре "Мой бизнес". Существуют и отдельные виды финансовой поддержки, например, льготный микрозаем до 500 тысяч рублей (до 100 тысяч рублей без обеспечения). Процентная ставка – 8% годовых, срок займа до 36 месяцев.
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