https://ria.ru/20240222/rabotino-1928907190.html
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2024
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов
Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:36
2024-02-22T10:36
2024-02-22T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее командир танкового экипажа с позывным "Спартак" рассказал РИА Новости, что российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта. "Наиболее ожесточенные и тяжелые бои идут на ореховском участке. <…> Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов. С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов
Рогов: Киев пытается любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы