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Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 22.02.2024 (обновлено: 10:51 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/rabotino-1928907190.html
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2024
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов
Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:36
2024-02-22T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее командир танкового экипажа с позывным "Спартак" рассказал РИА Новости, что российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта. "Наиболее ожесточенные и тяжелые бои идут на ореховском участке. &lt;…&gt; Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов. С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, киев, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов

Рогов: Киев пытается любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее командир танкового экипажа с позывным "Спартак" рассказал РИА Новости, что российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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"Наиболее ожесточенные и тяжелые бои идут на ореховском участке. <…> Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов.
С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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