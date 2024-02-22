https://ria.ru/20240222/rabotino-1928907190.html

Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов

Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2024

Киев пытается любой ценой удержать Работино, заявил Рогов

Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:36

2024-02-22T10:36

2024-02-22T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее командир танкового экипажа с позывным "Спартак" рассказал РИА Новости, что российские десантники выбивают ВСУ с позиций на запорожском участке фронта. "Наиболее ожесточенные и тяжелые бои идут на ореховском участке. <…> Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов. С прошлого года у небольшого села Работино в Запорожской области идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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