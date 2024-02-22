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Московский производитель увеличит локализацию производства насосов до 85% - РИА Новости, 22.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:24 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/proizvodstvo-1928997961.html
Московский производитель увеличит локализацию производства насосов до 85%
Московский производитель увеличит локализацию производства насосов до 85% - РИА Новости, 22.02.2024
Московский производитель увеличит локализацию производства насосов до 85%
Поддержка властей Москвы позволила столичной компании в 2024 году расширить производственные мощности для повышения локализации выпуска центробежных насосов,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:24
2024-02-22T15:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
сергей собянин
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поддержка властей Москвы позволила столичной компании в 2024 году расширить производственные мощности для повышения локализации выпуска центробежных насосов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и пром ышленной политики Владислав Овчинский.Компания "МЗ Поток" начала реализовывать программу импортозамещения с 2013 года. По некоторым видам оборудования локализация достигает 90%."Столичный производитель технологического оборудования ввел в эксплуатацию участок механообработки, оснащенный семью новыми станками с числовым программным управлением. Его запуск позволит увеличить локализацию производства центробежных насосов до 85%. Кроме того, город предоставил предприятию земельный участок площадью 1,5 гектара под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Компания возведет там новый производственный комплекс по выпуску технологического оборудования. Это позволит до двух раз увеличить выпуск устройств и начать разрабатывать новые типы изделий", – сказал Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.При реализации проекта компания пользуется зеленым коридором – инструментом, который позволяет вдвое сократить сроки административных процедур.Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, данная мера поддержки направлена на появление в городе новых предприятий, которые обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции, а также дополнительных рабочих мест.Москва – город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.С 2022 года город предоставляет компаниям, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в промышленности, землю по ставке один рубль в год. Так, в Москве появляются производства стройматериалов, продуктов питания и других товаров.
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владислав овчинский, москва, сергей собянин, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель увеличит локализацию производства насосов до 85%

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП Компания "МЗ Поток" увеличит локализацию производства насосов до 85%
Компания МЗ Поток увеличит локализацию производства насосов до 85% - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поддержка властей Москвы позволила столичной компании в 2024 году расширить производственные мощности для повышения локализации выпуска центробежных насосов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и пром ышленной политики Владислав Овчинский.
Компания "МЗ Поток" начала реализовывать программу импортозамещения с 2013 года. По некоторым видам оборудования локализация достигает 90%.
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППКомпания "МЗ Поток" увеличит локализацию производства насосов до 85%
Компания МЗ Поток увеличит локализацию производства насосов до 85% - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Компания "МЗ Поток" увеличит локализацию производства насосов до 85%
"Столичный производитель технологического оборудования ввел в эксплуатацию участок механообработки, оснащенный семью новыми станками с числовым программным управлением. Его запуск позволит увеличить локализацию производства центробежных насосов до 85%. Кроме того, город предоставил предприятию земельный участок площадью 1,5 гектара под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Компания возведет там новый производственный комплекс по выпуску технологического оборудования. Это позволит до двух раз увеличить выпуск устройств и начать разрабатывать новые типы изделий", – сказал Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.
При реализации проекта компания пользуется зеленым коридором – инструментом, который позволяет вдвое сократить сроки административных процедур.
Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, данная мера поддержки направлена на появление в городе новых предприятий, которые обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции, а также дополнительных рабочих мест.
Москва – город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
С 2022 года город предоставляет компаниям, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в промышленности, землю по ставке один рубль в год. Так, в Москве появляются производства стройматериалов, продуктов питания и других товаров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваСергей СобянинДепартамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
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