https://ria.ru/20240222/produktsiya-1929028405.html

Пищевой промкомплекс Москвы поставил новым заказчикам 30 тонн продукции

Пищевой промкомплекс Москвы поставил новым заказчикам 30 тонн продукции - РИА Новости, 22.02.2024

Пищевой промкомплекс Москвы поставил новым заказчикам 30 тонн продукции

В прошлом году московский производитель готовых блюд и десертов начал поставки двум крупным российским ретейлерам, было отгружено порядка 30 тонн продукции –... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:12

2024-02-22T17:12

2024-02-22T17:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В прошлом году московский производитель готовых блюд и десертов начал поставки двум крупным российским ретейлерам, было отгружено порядка 30 тонн продукции – это около 170 тысяч единиц изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.В 2022 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря чему удается наращивать объемы производства и поставок."Статус промышленного комплекса сегодня присвоен 70 столичным промышленным предприятиям. Эта мера поддержки дает значительные налоговые льготы, что позволяет экономить средства и направлять их в развитие, увеличение ассортимента продукции и расширение рынков сбыта. Благодаря статусу льготы получают 24 производителя пищевой отрасли. В их числе компания, специализирующаяся на выпуске готовых блюд и десертов", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что данная компания инвестирует вырученные деньги в рост объемов производства, благодаря чему может поставлять продукцию большему числу клиентов. За 2023 год предприятие заключило контракты с 2 ведущими ретейлерами страны и уже отгрузила им порядка 170 тыс. единиц продукции.Отмечается, что компания "Твердь" уже свыше десяти лет производит готовые блюда, продукты питания длительного хранения, в том числе замороженные торты, макароны, пирожные, пироги, а также бисквиты. Производственные цеха компании оснащены современным оборудованием, в том числе автоматизированными системами вентиляции, складами режимного хранения и камерами шоковой заморозки.В свою очередь, гендиректор компании Александр Рогов заявил, что в минувшем году предприятием было поставлено новым заказчикам более 30 тонн продукции. В 2023 году компании подтвердили статус промкомплекса. Это позволило предприятию получить поддержку от властей столицы.В ДИПП напомнили, что активному развитию и достижению таких показателей московских компаний способствуют активная работа властей города по поддержке промпредприятий, а также реализация курса на импортозамещение, рост внутреннего спроса, освоение новых товарных ниш и рынков сбыта.Кроме того, по поручению столичного градоначальника в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Так, в 2016 году Сергей Собянин подписал постановление, по которому московским производителям начали присваивать статус промкомплекса.Ранее Овчинский сообщал, что компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" за минувший год на 30% нарастила производство интерактивных панелей, которые могут заменять школьные или офисные доски.

https://ria.ru/20240222/proizvodstvo-1928997961.html

https://ria.ru/20240221/otsifrovka-1928601244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, технологии, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы