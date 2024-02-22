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В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 22.02.2024
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03:40 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/pozhar-1928871464.html
В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре
В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 22.02.2024
В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре
Полуторогодовалый ребенок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья, второго удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:40
2024-02-22T03:40
происшествия
октябрьский район
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев – РИА Новости. Полуторогодовалый ребенок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья, второго удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. По данным главка МЧС Приамурья, пожар произошёл в среду в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Молодежной. На момент прибытия пожарных комната в квартире на четвертом этаже горела открытым пламенем. При тушении там обнаружили погибшего ребенка 2022 года рождения. Огнеборцы вывели с 5 этажа двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно. "Одного из детей удалось спасти, второй получил отравление продуктами горения и погиб. По факту гибели ребенка Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело … "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУСК. По предварительным данным, родители оставили малолетних детей одних в квартире. Пожарные извещатели в квартире не установлены. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятная причина - детская шалость с огнём. На месте работает следователь-криминалист. Прокуратура Приамурья организовала проверку.
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октябрьский район
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происшествия, октябрьский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Октябрьский район, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре

СК: маленький ребенок погиб при пожаре в селе Приамурья, второго удалось спасти

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев – РИА Новости. Полуторогодовалый ребенок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья, второго удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона.
По данным главка МЧС Приамурья, пожар произошёл в среду в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Молодежной. На момент прибытия пожарных комната в квартире на четвертом этаже горела открытым пламенем. При тушении там обнаружили погибшего ребенка 2022 года рождения. Огнеборцы вывели с 5 этажа двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно.
«
"Одного из детей удалось спасти, второй получил отравление продуктами горения и погиб. По факту гибели ребенка Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело … "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУСК.
По предварительным данным, родители оставили малолетних детей одних в квартире. Пожарные извещатели в квартире не установлены. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятная причина - детская шалость с огнём. На месте работает следователь-криминалист. Прокуратура Приамурья организовала проверку.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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ПроисшествияОктябрьский районАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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