https://ria.ru/20240222/pozhar-1928871464.html

В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре

В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 22.02.2024

В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре

Полуторогодовалый ребенок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья, второго удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:40

2024-02-22T03:40

2024-02-22T03:40

происшествия

октябрьский район

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев – РИА Новости. Полуторогодовалый ребенок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья, второго удалось спасти, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. По данным главка МЧС Приамурья, пожар произошёл в среду в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Молодежной. На момент прибытия пожарных комната в квартире на четвертом этаже горела открытым пламенем. При тушении там обнаружили погибшего ребенка 2022 года рождения. Огнеборцы вывели с 5 этажа двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно. "Одного из детей удалось спасти, второй получил отравление продуктами горения и погиб. По факту гибели ребенка Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело … "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУСК. По предварительным данным, родители оставили малолетних детей одних в квартире. Пожарные извещатели в квартире не установлены. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятная причина - детская шалость с огнём. На месте работает следователь-криминалист. Прокуратура Приамурья организовала проверку.

https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html

октябрьский район

амурская область

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происшествия, октябрьский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)