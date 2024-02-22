https://ria.ru/20240222/podderzhka-1929056127.html

Около 11 млрд рублей поддержки получил бизнес СКФО в 2023 году

Около 11 млрд рублей поддержки получил бизнес СКФО в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024

Около 11 млрд рублей поддержки получил бизнес СКФО в 2023 году

Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил в 2023 году от МСП Банка около 11 миллиардов рублей консолидированной финансовой поддержки РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:55

2024-02-22T18:55

2024-02-22T18:55

твой бизнес

россия

северо-кавказский федеральный округ

республика ингушетия

александр исаевич

владимир путин

андрей белоусов

мсп банк

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил в 2023 году от МСП Банка около 11 миллиардов рублей консолидированной финансовой поддержки - на 40% больше, чем по итогам 2022 года, сообщает Корпорация МСП. "Задача МСП Банка как института развития - идти в те регионы, где коммерческие банки ведут себя недостаточно активно...", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича. Среди регионов-лидеров по объемам кредитно-гарантийной поддержки - Республика Ингушетия (4,1 миллиарда рублей), Чеченская Республика (1,6 миллиарда рублей), Республика Дагестан (1,2 миллиарда рублей). Основной объем кредитных договоров заключен с бизнесом из сферы услуг (42%), при этом существенную долю занимает гостиничный бизнес. Также значимые объемы кредитования приходятся на сферу промышленности (18%), строительство (15%), сельское хозяйство (13%), торговлю (11%). МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html

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северо-кавказский федеральный округ

республика ингушетия

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Алёна Пава

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