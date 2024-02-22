https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году
В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:24
2024-02-22T13:24
2024-02-22T13:24
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Компании приоритетных видов деятельности края могут пользоваться льготным микрозаймом для развития своего бизнеса. В числе приоритетных направлений – наука и технологии, сельское хозяйство, туризм, обрабатывающее производство и общественное питание. Поддержку оказывают в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, в конце 2023 года в Фонд ПМП обратилась молодая компания, которая занимается изготовкой мясной продукции по технологии "су-вид". Компания выпускает 13 вкусов готового к употреблению мяса курицы и индейки и поставляет свою продукцию в торговые сети Дальнего Востока. "Мясо под вакуумом готовится при низкой температуре порядка 70 градусов, за счет чего мы не перегреваем мясо, и оно не теряет полезные свойства. А благодаря тому, что продукт находится в пакете, весь его объем и масса там при приготовлении и остается", – сказал директор компании Александр Аверьянов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что компания расширяет сети сбыта – в настоящее время производство загружено на 30%, а запланировано нарастить его до трех тонн в месяц. Для этого требуется продвижение и узнаваемость среди покупателей. Льготный микрозайм компания смогла направить на рекламу, а также на закупку сырья и упаковки. "Мы выдаем микрозаймы на следующих условиях: максимальный срок – 36 месяцев, а процентная ставка ограничена ключевой ставкой Центробанка, которая постоянно меняется. Но есть приоритетные группы, которые кредитуются у нас по льготным ставкам. Это обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, общепит, туризм, профессиональная научно-техническая деятельность", – добавила генеральный директор Фонда ПМП Наталья Шалимова. Она уточнила, что также выделяются приоритетные направления, куда входят предпринимательская деятельность в моногородах, молодежное, социальное и женское предпринимательство. А с января 2024 года к приоритетным относятся еще и все начинающие предприниматели независимо от вида осуществляемой деятельности со сроком регистрации менее 24 месяцев. На сайте организации, а также по адресу фонда можно подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуг.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровск, хабаровский край, дальний восток
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Компании приоритетных видов деятельности края могут пользоваться льготным микрозаймом для развития своего бизнеса. В числе приоритетных направлений – наука и технологии, сельское хозяйство, туризм, обрабатывающее производство и общественное питание. Поддержку оказывают в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Так, в конце 2023 года в Фонд ПМП обратилась молодая компания, которая занимается изготовкой мясной продукции по технологии "су-вид". Компания выпускает 13 вкусов готового к употреблению мяса курицы и индейки и поставляет свою продукцию в торговые сети Дальнего Востока
.
«
"Мясо под вакуумом готовится при низкой температуре порядка 70 градусов, за счет чего мы не перегреваем мясо, и оно не теряет полезные свойства. А благодаря тому, что продукт находится в пакете, весь его объем и масса там при приготовлении и остается", – сказал директор компании Александр Аверьянов, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что компания расширяет сети сбыта – в настоящее время производство загружено на 30%, а запланировано нарастить его до трех тонн в месяц. Для этого требуется продвижение и узнаваемость среди покупателей. Льготный микрозайм компания смогла направить на рекламу, а также на закупку сырья и упаковки.
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"Мы выдаем микрозаймы на следующих условиях: максимальный срок – 36 месяцев, а процентная ставка ограничена ключевой ставкой Центробанка, которая постоянно меняется. Но есть приоритетные группы, которые кредитуются у нас по льготным ставкам. Это обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, общепит, туризм, профессиональная научно-техническая деятельность", – добавила генеральный директор Фонда ПМП Наталья Шалимова.
Она уточнила, что также выделяются приоритетные направления, куда входят предпринимательская деятельность в моногородах, молодежное, социальное и женское предпринимательство. А с января 2024 года к приоритетным относятся еще и все начинающие предприниматели независимо от вида осуществляемой деятельности со сроком регистрации менее 24 месяцев.
На сайте организации, а также по адресу фонда можно подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуг.