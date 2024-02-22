Рейтинг@Mail.ru
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:24 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году
В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:24
2024-02-22T13:24
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровск
хабаровский край
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921924339_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b09e1ec20a73ec731a0845e6264db054.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Компании приоритетных видов деятельности края могут пользоваться льготным микрозаймом для развития своего бизнеса. В числе приоритетных направлений – наука и технологии, сельское хозяйство, туризм, обрабатывающее производство и общественное питание. Поддержку оказывают в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, в конце 2023 года в Фонд ПМП обратилась молодая компания, которая занимается изготовкой мясной продукции по технологии "су-вид". Компания выпускает 13 вкусов готового к употреблению мяса курицы и индейки и поставляет свою продукцию в торговые сети Дальнего Востока. "Мясо под вакуумом готовится при низкой температуре порядка 70 градусов, за счет чего мы не перегреваем мясо, и оно не теряет полезные свойства. А благодаря тому, что продукт находится в пакете, весь его объем и масса там при приготовлении и остается", – сказал директор компании Александр Аверьянов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что компания расширяет сети сбыта – в настоящее время производство загружено на 30%, а запланировано нарастить его до трех тонн в месяц. Для этого требуется продвижение и узнаваемость среди покупателей. Льготный микрозайм компания смогла направить на рекламу, а также на закупку сырья и упаковки. "Мы выдаем микрозаймы на следующих условиях: максимальный срок – 36 месяцев, а процентная ставка ограничена ключевой ставкой Центробанка, которая постоянно меняется. Но есть приоритетные группы, которые кредитуются у нас по льготным ставкам. Это обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, общепит, туризм, профессиональная научно-техническая деятельность", – добавила генеральный директор Фонда ПМП Наталья Шалимова. Она уточнила, что также выделяются приоритетные направления, куда входят предпринимательская деятельность в моногородах, молодежное, социальное и женское предпринимательство. А с января 2024 года к приоритетным относятся еще и все начинающие предприниматели независимо от вида осуществляемой деятельности со сроком регистрации менее 24 месяцев. На сайте организации, а также по адресу фонда можно подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуг.
https://ria.ru/20240221/meropriyatie-1928688169.html
хабаровск
хабаровский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921924339_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_70166d395ee79a84be5d7fffee461d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровск, хабаровский край, дальний восток
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток

Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году

© iStock.com / seb_raОбсуждение документов в офисе
Обсуждение документов в офисе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / seb_ra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В 2023 году Фонд поддержки малого предпринимательства (ПМП) Хабаровского края выдал ряду компаний 375 льготных микрозаймов на сумму 557,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Компании приоритетных видов деятельности края могут пользоваться льготным микрозаймом для развития своего бизнеса. В числе приоритетных направлений – наука и технологии, сельское хозяйство, туризм, обрабатывающее производство и общественное питание. Поддержку оказывают в рамках президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Так, в конце 2023 года в Фонд ПМП обратилась молодая компания, которая занимается изготовкой мясной продукции по технологии "су-вид". Компания выпускает 13 вкусов готового к употреблению мяса курицы и индейки и поставляет свою продукцию в торговые сети Дальнего Востока.
«
"Мясо под вакуумом готовится при низкой температуре порядка 70 градусов, за счет чего мы не перегреваем мясо, и оно не теряет полезные свойства. А благодаря тому, что продукт находится в пакете, весь его объем и масса там при приготовлении и остается", – сказал директор компании Александр Аверьянов, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что компания расширяет сети сбыта – в настоящее время производство загружено на 30%, а запланировано нарастить его до трех тонн в месяц. Для этого требуется продвижение и узнаваемость среди покупателей. Льготный микрозайм компания смогла направить на рекламу, а также на закупку сырья и упаковки.
Приморский центр Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год
21 февраля, 12:18
"Мы выдаем микрозаймы на следующих условиях: максимальный срок – 36 месяцев, а процентная ставка ограничена ключевой ставкой Центробанка, которая постоянно меняется. Но есть приоритетные группы, которые кредитуются у нас по льготным ставкам. Это обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, общепит, туризм, профессиональная научно-техническая деятельность", – добавила генеральный директор Фонда ПМП Наталья Шалимова.
Она уточнила, что также выделяются приоритетные направления, куда входят предпринимательская деятельность в моногородах, молодежное, социальное и женское предпринимательство. А с января 2024 года к приоритетным относятся еще и все начинающие предприниматели независимо от вида осуществляемой деятельности со сроком регистрации менее 24 месяцев.
На сайте организации, а также по адресу фонда можно подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуг.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровскХабаровский крайДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала