https://ria.ru/20240222/peregovory-1928926407.html

Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада

Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада

Сигналы о необходимости переговоров, звучащие на Западе, это "хитрый" ход в надежде на передышку, которую используют для поставок оружия Киеву и попытки более... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:25

2024-02-22T11:25

2024-02-22T11:25

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сигналы о необходимости переговоров, звучащие на Западе, это "хитрый" ход в надежде на передышку, которую используют для поставок оружия Киеву и попытки более успешного контрнаступления, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Зампреда СБ попросили прокомментировать публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток. "Если говорить о сигналах, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно. А они в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году", - сказал Медведев. Он полагает, что и на это в том числе рассчитаны подобные публикации западных СМИ.

https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923580457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, украина, сша, политика