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Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peregovory-1928926407.html
Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада
Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада
Сигналы о необходимости переговоров, звучащие на Западе, это "хитрый" ход в надежде на передышку, которую используют для поставок оружия Киеву и попытки более... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:25
2024-02-22T11:25
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
украина
сша
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сигналы о необходимости переговоров, звучащие на Западе, это "хитрый" ход в надежде на передышку, которую используют для поставок оружия Киеву и попытки более успешного контрнаступления, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Зампреда СБ попросили прокомментировать публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток. "Если говорить о сигналах, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно. А они в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году", - сказал Медведев. Он полагает, что и на это в том числе рассчитаны подобные публикации западных СМИ.
https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html
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дмитрий медведев, россия, украина, сша, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, США, Политика
Медведев прокомментировал сигналы о переговорах, поступающие с Запада

Медведев назвал сигналы о переговорах хитрым ходом Запада в расчете на передышку

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сигналы о необходимости переговоров, звучащие на Западе, это "хитрый" ход в надежде на передышку, которую используют для поставок оружия Киеву и попытки более успешного контрнаступления, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Зампреда СБ попросили прокомментировать публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток.
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"Если говорить о сигналах, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно. А они в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году", - сказал Медведев.
Он полагает, что и на это в том числе рассчитаны подобные публикации западных СМИ.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияУкраинаСШАПолитика
 
 
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