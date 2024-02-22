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Россия не отказывалась от переговоров с киевской кликой, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peregovory-1928904563.html
Россия не отказывалась от переговоров с киевской кликой, заявил Медведев
Россия не отказывалась от переговоров с киевской кликой, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия не отказывалась от переговоров с киевской кликой, заявил Медведев
Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:23
2024-02-22T10:23
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
украина
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Хотя мы от переговоров даже с этой кликой не отказывались, но вы сами знаете, что они сделали: они запретили для себя эти переговоры", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости, с кем можно вести переговоры на Украине.
https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html
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дмитрий медведев, россия, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Политика
Россия не отказывалась от переговоров с киевской кликой, заявил Медведев

Медведев: Киев сам запретил для себя переговоры, Москва от них не отказывалась

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Хотя мы от переговоров даже с этой кликой не отказывались, но вы сами знаете, что они сделали: они запретили для себя эти переговоры", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос РИА Новости, с кем можно вести переговоры на Украине.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
9 февраля, 01:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияУкраинаПолитика
 
 
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