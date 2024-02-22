Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/patriot-1928981658.html
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.02.2024
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot
Российские военные в течение суток поразили украинские пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:09
2024-02-22T14:09
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927719109_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_5ae324eb7cacd3e2b45e372537bdbf2e.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинские пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ. "Поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927719109_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_c5bbb885fdd76d126a58ae226390a417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot

Минобороны: военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий полка Центрального военного округа в зоне СВО
Военнослужащий полка Центрального военного округа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий полка Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинские пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала