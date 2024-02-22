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Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot - РИА Новости, 22.02.2024
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot
Российские военные в течение суток поразили украинские пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:09
2024-02-22T14:09
2024-02-22T14:09
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили украинские пусковую установку и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ. "Поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot
Минобороны: военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК Patriot