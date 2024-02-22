https://ria.ru/20240222/parkovki-1928850972.html
Расширение зоны платной парковки в Москве
Расширение зоны платной парковки в Москве - РИА Новости, 22.02.2024
Расширение зоны платной парковки в Москве
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:36
2024-02-22T12:36
2024-02-22T12:57
инфографика
россия
москва
общество
транспорт
авто
парковка
платная парковка в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928849730_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e3e4c83991be69981d044ed4855b53d.png
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной.Платная парковка — популярная практика в крупных городах разных стран, которая регулирует дефицит мест для стоянки автомобилей. В Москве первые платные парковки появились в 2012 году. Результаты пилотного проекта были положительными, поэтому платную зону расширили сначала до границ Третьего транспортного кольца, а затем и Кольцевой автодороги.Сейчас платные парковки затрагивают более 90 районов столицы. С января 2024 года зона расширилась на 81 улицу. Тарифы варьируются от 40 до 450 рублей в час в зависимости от времени суток и района города. В государственные праздники припарковать автомобиль можно бесплатно.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928849730_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c776eaf09d250dd12cd4de0927c86a4c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, транспорт, авто, парковка, платная парковка в москве, инфографика
Инфографика, Россия, Москва, Общество, Транспорт, Авто, Парковка, Платная парковка в Москве
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной.
Платная парковка — популярная практика в крупных городах разных стран, которая регулирует дефицит мест для стоянки автомобилей. В Москве первые платные парковки появились в 2012 году. Результаты пилотного проекта были положительными, поэтому платную зону расширили сначала до границ Третьего транспортного кольца, а затем и Кольцевой автодороги.
Сейчас платные парковки затрагивают более 90 районов столицы. С января 2024 года зона расширилась на 81 улицу. Тарифы варьируются от 40 до 450 рублей в час в зависимости от времени суток и района города. В государственные праздники припарковать автомобиль можно бесплатно.