Рейтинг@Mail.ru
Расширение зоны платной парковки в Москве - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 22.02.2024 (обновлено: 12:57 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/parkovki-1928850972.html
Расширение зоны платной парковки в Москве
Расширение зоны платной парковки в Москве - РИА Новости, 22.02.2024
Расширение зоны платной парковки в Москве
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:36
2024-02-22T12:57
инфографика
россия
москва
общество
транспорт
авто
парковка
платная парковка в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928849730_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e3e4c83991be69981d044ed4855b53d.png
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной.Платная парковка — популярная практика в крупных городах разных стран, которая регулирует дефицит мест для стоянки автомобилей. В Москве первые платные парковки появились в 2012 году. Результаты пилотного проекта были положительными, поэтому платную зону расширили сначала до границ Третьего транспортного кольца, а затем и Кольцевой автодороги.Сейчас платные парковки затрагивают более 90 районов столицы. С января 2024 года зона расширилась на 81 улицу. Тарифы варьируются от 40 до 450 рублей в час в зависимости от времени суток и района города. В государственные праздники припарковать автомобиль можно бесплатно.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928849730_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c776eaf09d250dd12cd4de0927c86a4c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество, транспорт, авто, парковка, платная парковка в москве, инфографика
Инфографика, Россия, Москва, Общество, Транспорт, Авто, Парковка, Платная парковка в Москве
Инфографика

Расширение зоны платной парковки в Москве

Читать ria.ru в
Расширение зоны платной парковки в МосквеРасширение зоны платной парковки в Москве
C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной.
Платная парковка — популярная практика в крупных городах разных стран, которая регулирует дефицит мест для стоянки автомобилей. В Москве первые платные парковки появились в 2012 году. Результаты пилотного проекта были положительными, поэтому платную зону расширили сначала до границ Третьего транспортного кольца, а затем и Кольцевой автодороги.
Сейчас платные парковки затрагивают более 90 районов столицы. С января 2024 года зона расширилась на 81 улицу. Тарифы варьируются от 40 до 450 рублей в час в зависимости от времени суток и района города. В государственные праздники припарковать автомобиль можно бесплатно.
 
ИнфографикаРоссияМоскваОбществоТранспортАвтоПарковкаПлатная парковка в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала