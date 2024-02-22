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Расширение зоны платной парковки в Москве

Расширение зоны платной парковки в Москве - РИА Новости, 22.02.2024

Расширение зоны платной парковки в Москве

C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:36

2024-02-22T12:36

2024-02-22T12:57

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C 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной.Платная парковка — популярная практика в крупных городах разных стран, которая регулирует дефицит мест для стоянки автомобилей. В Москве первые платные парковки появились в 2012 году. Результаты пилотного проекта были положительными, поэтому платную зону расширили сначала до границ Третьего транспортного кольца, а затем и Кольцевой автодороги.Сейчас платные парковки затрагивают более 90 районов столицы. С января 2024 года зона расширилась на 81 улицу. Тарифы варьируются от 40 до 450 рублей в час в зависимости от времени суток и района города. В государственные праздники припарковать автомобиль можно бесплатно.

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