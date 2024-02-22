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"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети
"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети - РИА Новости, 22.02.2024
"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента США Джо Байдена, который во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско по-хамски... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:16
2024-02-22T09:16
2024-02-22T09:20
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента США Джо Байдена, который во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско по-хамски высказался в отношении Владимира Путина."У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — заявил американский политик.Пользователи портала выступили против такого поведения лидера США."В последнее время у Байдена немало промахов. Почему американцы ставят во главе страны такого старика?" — пожаловался Raban R."С возрастом умственные способности явно снижаются. Интересно, какой-нибудь другой политический лидер публично опустился бы до такого уровня? Уверен, что ни Кеннеди, ни Картер, ни Рейган или Обама не дошли бы до такого", — отметил El Vaquero."Вот что предлагает западный мир: выживший из ума старик, использующий бранные слова", — прокомментировал Waldlaeufer."Подходящий тон для завершения конфликта, к тому же очень приличный", — указал Uwe B."Подобные заявления не приносят никому пользы. Они только способствуют эскалации, но Байдену на это наплевать", — подытожил Heike S.Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник. Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной от руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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в мире, сша, сан-франциско, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, политика
В мире, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети
Читатели Die Welt раскритиковали Байдена за оскорбление Путина
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали президента США Джо Байдена, который во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско по-хамски высказался в отношении Владимира Путина.
«
"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — заявил американский политик.
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Пользователи портала выступили против такого поведения лидера США.
"В последнее время у Байдена немало промахов. Почему американцы ставят во главе страны такого старика?" — пожаловался Raban R.
"С возрастом умственные способности явно снижаются. Интересно, какой-нибудь другой политический лидер публично опустился бы до такого уровня? Уверен, что ни Кеннеди, ни Картер, ни Рейган или Обама не дошли бы до такого", — отметил El Vaquero.
"Вот что предлагает западный мир: выживший из ума старик, использующий бранные слова", — прокомментировал Waldlaeufer.
"Подходящий тон для завершения конфликта, к тому же очень приличный", — указал Uwe B.
«
"Подобные заявления не приносят никому пользы. Они только способствуют эскалации, но Байдену на это наплевать", — подытожил Heike S.
Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник. Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной от руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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