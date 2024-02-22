https://ria.ru/20240222/oskorblenie-1928888674.html

"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети

"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети - РИА Новости, 22.02.2024

"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента США Джо Байдена, который во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско по-хамски... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:16

2024-02-22T09:16

2024-02-22T09:20

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента США Джо Байдена, который во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско по-хамски высказался в отношении Владимира Путина."У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — заявил американский политик.Пользователи портала выступили против такого поведения лидера США."В последнее время у Байдена немало промахов. Почему американцы ставят во главе страны такого старика?" — пожаловался Raban R."С возрастом умственные способности явно снижаются. Интересно, какой-нибудь другой политический лидер публично опустился бы до такого уровня? Уверен, что ни Кеннеди, ни Картер, ни Рейган или Обама не дошли бы до такого", — отметил El Vaquero."Вот что предлагает западный мир: выживший из ума старик, использующий бранные слова", — прокомментировал Waldlaeufer."Подходящий тон для завершения конфликта, к тому же очень приличный", — указал Uwe B."Подобные заявления не приносят никому пользы. Они только способствуют эскалации, но Байдену на это наплевать", — подытожил Heike S.Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник. Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной от руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928821070.html

https://ria.ru/20240221/ugroza-1928785620.html

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в мире, сша, сан-франциско, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, политика