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Су-25 поразили "опорники" ВСУ на Краснолиманском направлении
Су-25 поразили "опорники" ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Су-25 поразили "опорники" ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:07
2024-02-22T05:07
2024-02-22T05:07
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков самолетов Су-25 ВКС поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров", - говорится в сообщении. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и успешно вернулись на аэродром базирования. "Сегодня выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника с помощью неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-13. Выполняли полет на предельно малой высоте. При подходе к рубежу начала маневра выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны ПВО противника с дальнейшим возвращением на аэродром" – рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит военное ведомство.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928873269.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Су-25 поразили "опорники" ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские Су-25 поразили "опорники" ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Экипажи штурмовиков самолетов Су-25 ВКС
поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров", - говорится в сообщении.
По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и успешно вернулись на аэродром базирования.
"Сегодня выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника с помощью неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-13. Выполняли полет на предельно малой высоте. При подходе к рубежу начала маневра выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны ПВО противника с дальнейшим возвращением на аэродром" – рассказал летчик Су-25, видео разговора с которым приводит военное ведомство.
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