https://ria.ru/20240222/obstrel-1928897160.html
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:55
2024-02-22T09:55
2024-02-22T09:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 20 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240221/svo-1928720017.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 22 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра
26 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 20 ударов", - сообщил источник.
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка