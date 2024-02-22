https://ria.ru/20240222/obstrel-1928897160.html

ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 22.02.2024

ВСУ 46 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:55

2024-02-22T09:55

2024-02-22T09:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 22 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 20 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збурьевка, Алешки, Обрывка, Корсунка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240221/svo-1928720017.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , происшествия