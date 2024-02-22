https://ria.ru/20240222/mosinzhproekt-1928972534.html

"Мосинжпроект" начал укладку трамвайного рельсового полотна в Саратове

"Мосинжпроект" начал укладку трамвайного рельсового полотна в Саратове - РИА Новости, 22.02.2024

"Мосинжпроект" начал укладку трамвайного рельсового полотна в Саратове

Специалисты холдинга "Мосинжпроект" приступили к укладке рельсового полотна на двух реконструируемых трамвайных маршрутах в Саратове, сообщил генеральный... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:42

2024-02-22T13:42

2024-02-22T13:42

россия

мосинжпроект

саратов

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты холдинга "Мосинжпроект" приступили к укладке рельсового полотна на двух реконструируемых трамвайных маршрутах в Саратове, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "Специалисты холдинга "Мосинжпроект" ведут активные строительные работы на двух модернизируемых трамвайных маршрутах – шестом и восьмом. На маршруте №6 в Ленинском районе на северо-западе Саратова на участке длиной 3,3 километра выполнена разработка грунта под основание пути и началась укладка трамвайного рельсового полотна. Кроме того, приступили к устройству дренажной системы", – цитирует пресс-служба холдинга его слова. Кроме того, в рамках модернизации шестого маршрута специалисты проведут работы по автоматизации систем управления движением трамваев, установят опоры контактной сети, организуют наружное электроосвещение, обеспечат электроснабжение контактной сети, смонтируют остановочные павильоны. Аналогичные работы запланированы и на восьмом маршруте, уточняется в сообщении. "Сейчас на маршруте №8 в Заводском районе города также приступили к укладке трамвайного полотна. Подготовлено 2,5 километра щебеночного основания под монтаж рельсошпальной решетки – свыше трети от общей протяженности маршрута. На строительные площадки завезены рельсы и шпалы. Также приступают к реконструкции двух тяговых подстанций, необходимых для обеспечения трамвайной линии электроэнергией", – отметил исполнительный директор – руководитель дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк. Генподрядчиком проекта выступает ООО "СП ТрансТоннельСтрой", входящее в "Мосинжпроект". Как подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Гринфельд, основная задача – продолжать реконструкцию шестого и восьмого маршрутов в активном темпе, с соблюдением всех стандартов качества и культуры строительства, чтобы жители Саратова в скором времени смогли оценить достоинства обновленной инфраструктуры рельсового транспорта. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты "Мосинжпроекта" приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWvpC1DG5u

https://ria.ru/20240206/mosinzhproekt-1925711660.html

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саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, мосинжпроект, саратов