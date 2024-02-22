https://ria.ru/20240222/minobrnauki-1928991230.html
В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова
В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова - РИА Новости, 22.02.2024
В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова
Совместная работа министерства науки и высшего образования РФ и Государственной Думы идет по плану, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:35
2024-02-22T14:35
2024-02-22T14:35
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совместная работа министерства науки и высшего образования РФ и Государственной Думы идет по плану, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Установки председателя Государственной думы не просто учли, а восприняли как прямое руководство к действию", - сказал Могилевский. Он напомнил, что накануне состоялась плановая встреча главы Минобрнауки Валерия Фалькова с зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. "С руководителями фракций и председателем профильного комитета он вообще на постоянной телефонной связи. Прошерстили еще раз все входящие документы на предмет обращений от депутатов, созвонились с целым рядом коллег из нашего профильного комитета, чтобы лишний раз убедиться, что наша совместная работа идёт по плану", - сказал Могилевский. Он также прокомментировал сделанное ранее заявление депутата Сергея Обухова о "недоступности" главы Минобрнауки и его заместителей для депутатов. "А что касается депутата Обухова, то я позавчера был в Думе, законопроект представлял, разные депутаты ко мне подходили с вопросами, которые волнуют их избирателей, но Сергей Павлович никакой заинтересованности в разговоре не проявил. Вчера весь день его искал, не нашёл. Буду искать дальше. Найду и обязательно вам расскажу, в чем там дело было", - добавил замминистра. На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. В частности, как сообщается на сайте Госдумы, на пленарном заседании 21 февраля депутат от КПРФ Сергей Обухов поднял вопрос о невозможности записаться на прием к Фалькову или его заместителям, по словам депутата, он написал соответствующую просьбу 7 февраля, но она осталась без конкретного ответа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, госдума рф, образование - общество
Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Госдума РФ, Образование - Общество
В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова
Минобрнауки: совместная работа с Госдумой идет по плану
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совместная работа министерства науки и высшего образования РФ и Государственной Думы идет по плану, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"Установки председателя Государственной думы не просто учли, а восприняли как прямое руководство к действию", - сказал Могилевский.
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Он напомнил, что накануне состоялась плановая встреча главы Минобрнауки Валерия Фалькова
с зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным
.
"С руководителями фракций и председателем профильного комитета он вообще на постоянной телефонной связи. Прошерстили еще раз все входящие документы на предмет обращений от депутатов, созвонились с целым рядом коллег из нашего профильного комитета, чтобы лишний раз убедиться, что наша совместная работа идёт по плану", - сказал Могилевский.
Он также прокомментировал сделанное ранее заявление депутата Сергея Обухова
о "недоступности" главы Минобрнауки и его заместителей для депутатов.
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"А что касается депутата Обухова, то я позавчера был в Думе, законопроект представлял, разные депутаты ко мне подходили с вопросами, которые волнуют их избирателей, но Сергей Павлович
никакой заинтересованности в разговоре не проявил. Вчера весь день его искал, не нашёл. Буду искать дальше. Найду и обязательно вам расскажу, в чем там дело было", - добавил замминистра.
На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. В частности, как сообщается на сайте Госдумы, на пленарном заседании 21 февраля депутат от КПРФ Сергей Обухов поднял вопрос о невозможности записаться на прием к Фалькову или его заместителям, по словам депутата, он написал соответствующую просьбу 7 февраля, но она осталась без конкретного ответа.
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