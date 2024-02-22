https://ria.ru/20240222/minobrnauki-1928991230.html

В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова

В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова - РИА Новости, 22.02.2024

В Минобрнауки ответили на слова депутата о "недоступности" Фалькова

Совместная работа министерства науки и высшего образования РФ и Государственной Думы идет по плану, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:35

2024-02-22T14:35

2024-02-22T14:35

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

госдума рф

образование - общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совместная работа министерства науки и высшего образования РФ и Государственной Думы идет по плану, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Установки председателя Государственной думы не просто учли, а восприняли как прямое руководство к действию", - сказал Могилевский. Он напомнил, что накануне состоялась плановая встреча главы Минобрнауки Валерия Фалькова с зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. "С руководителями фракций и председателем профильного комитета он вообще на постоянной телефонной связи. Прошерстили еще раз все входящие документы на предмет обращений от депутатов, созвонились с целым рядом коллег из нашего профильного комитета, чтобы лишний раз убедиться, что наша совместная работа идёт по плану", - сказал Могилевский. Он также прокомментировал сделанное ранее заявление депутата Сергея Обухова о "недоступности" главы Минобрнауки и его заместителей для депутатов. "А что касается депутата Обухова, то я позавчера был в Думе, законопроект представлял, разные депутаты ко мне подходили с вопросами, которые волнуют их избирателей, но Сергей Павлович никакой заинтересованности в разговоре не проявил. Вчера весь день его искал, не нашёл. Буду искать дальше. Найду и обязательно вам расскажу, в чем там дело было", - добавил замминистра. На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. В частности, как сообщается на сайте Госдумы, на пленарном заседании 21 февраля депутат от КПРФ Сергей Обухов поднял вопрос о невозможности записаться на прием к Фалькову или его заместителям, по словам депутата, он написал соответствующую просьбу 7 февраля, но она осталась без конкретного ответа.

https://ria.ru/20240218/vypuskniki-1928063315.html

https://ria.ru/20240115/kadry-1921419798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, госдума рф, образование - общество