https://ria.ru/20240222/merkacheva-1928879184.html

В СПЧ предложили ввести штатных психологов в отделениях полиции

В СПЧ предложили ввести штатных психологов в отделениях полиции - РИА Новости, 22.02.2024

В СПЧ предложили ввести штатных психологов в отделениях полиции

Штатные психологи необходимы в отделениях полиции в России, либо сотрудники полиции должны проходить курсы психологической подготовки для работы с жертвами... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:14

2024-02-22T07:14

2024-02-22T07:14

общество

ева меркачева

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Штатные психологи необходимы в отделениях полиции в России, либо сотрудники полиции должны проходить курсы психологической подготовки для работы с жертвами преступлений, об этом заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. Международный день поддержки жертв преступлений отмечается 22 февраля. Под термином "жертвы преступлений" понимаются лица, которым был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав. "Нам крайне необходимы меры, которые поддерживали бы жертв преступлений. На сегодняшний день человек, который пострадал от преступления, он по сути остается со своим горем один на один. Нередко он, для того чтобы даже возбудили дело, приняли вообще его к производству, проходит семь кругов ада. При этом ему часто дают понять в правоохранительных органах, что его проблема не такая серьезная… Такого, чтобы человека встретили и относились к нему изначально уже с максимальным состраданием и пониманием, нет. Что для этого было бы здорово? Чтобы прямо в отделах полиции были психологи штатные, либо же чтобы люди, которые принимали заявления, из сотрудников полиции проходили какие-то курсы психологической подготовки, чтобы они могли работать с жертвами преступлений", - заявила Меркачева РИА Новости. Член СПЧ также добавила, что в тот момент, когда человек обращается с заявлением в полицию, он уже является пострадавшим, нельзя допускать того, чтобы к его боли добавляли дополнительно безразличие. Жертва преступления должна понимать, что государство и общество будут помогать ему на пути правосудия. Кроме того, Меркачева подчеркнула, что часто человек, обращаясь в полицию или СК, не до конца знает, как ему себя вести, на что он может претендовать, в связи с этим необходимо оказывать жертвам преступлений юридическую помощь. "Следующее, что очень важно, чтобы человеку максимально оказывали поддержку именно юридического характера... Задачи максимально человеку все разъяснить, успокоить его, такого как будто бы нет. И это неправильно. Надо, чтобы человеку все максимально предельно рассказали, что может сделать государство в этом случае, на что может рассчитывать человек. Надо, чтобы сразу ему объяснили, что если дело дойдет до суда, то он может претендовать на моральную компенсацию своего вреда… То есть взять человека сразу максимально под такую опеку", - отметила собеседник РИА Новости. Меркачева считает, что необходимы государственные организации, которые оказывали бы психологическую и социальную помощь пострадавшим от преступлений. "Когда человек попадает в такую неприятность, большую или маленькую, может вскрыться комплекс проблем, с этим связанных, потому что в принципе понятно, что каждый может стать жертвой преступления, абсолютно каждый, все не предугадать, не просчитать, но очень часто жертвы преступлений уже имели какие-то социальные, психологические проблемы. Очень часто выясняется, что этот человек, например, нуждается в помощи совершенно другого рода", - сказала член СПЧ. Она привела в пример пенсионеров, которые зачастую оказываются жертвами преступлений, веря словам мошенников: "Мошенники им что-то пообещают, что они будут приходить к ним, убираться, что это какая-то программа бесплатная. И выясняется в процессе изучения преступления, которое было совершено против человека, что ему остро не хватало какой-то помощи в том, чтобы ему кто-то помогал по дому и так далее". "Выявляется комплекс социальных проблем, которые можно было решить сразу, еще до того, как мошенники будут пойманы, как они попадут на скамью подсудимых", - добавила Меркачева.

https://ria.ru/20240219/spch-1928277828.html

https://ria.ru/20240219/materialy-1928253736.html

https://ria.ru/20231226/aborty-1918247192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, ева меркачева