https://ria.ru/20240222/medvedev-1928971580.html
Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев
Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что можно уехать из страны и ненавидеть власти, но никогда нельзя желать поражения своему... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:39
2024-02-22T15:23
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что можно уехать из страны и ненавидеть власти, но никогда нельзя желать поражения своему Отечеству - таких людей, по его мнению, надо преследовать, и законы принимать на этот счет весьма жёсткие. "Человек может уехать, человек может ненавидеть власти. Насильно мил не будешь. Это понятно, это объяснимо. Но вот чего, на мой взгляд, нельзя никогда делать, это желать поражения своему Отечеству, даже если ты чем-то разочарован, и смерти своим бойцам, военнослужащим", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев подчеркнул, что "это и страшный грех, и, по действующим законам, уголовное преступление". "И таких людей надо преследовать, и законы принимать, весьма жёсткие на эту тему (часть из них принята), и имущество конфисковать", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
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Медведев: Нельзя желать поражения своему Отечеству и смерти бойцам своей страны
Желать поражения своему Отечеству и смерти бойцам своей страны нельзя, за это нужно преследовать, уверен Медведев. Если человек, например тот же Борис Акунин (признан иноагентом), призывает из-за границы бомбить российские города, то доход в России получать он не должен.
2024-02-22T13:39
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев
Медведев: нельзя желать поражения своему Отечеству, за это надо преследовать
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что можно уехать из страны и ненавидеть власти, но никогда нельзя желать поражения своему Отечеству - таких людей, по его мнению, надо преследовать, и законы принимать на этот счет весьма жёсткие.
"Человек может уехать, человек может ненавидеть власти. Насильно мил не будешь. Это понятно, это объяснимо. Но вот чего, на мой взгляд, нельзя никогда делать, это желать поражения своему Отечеству, даже если ты чем-то разочарован, и смерти своим бойцам, военнослужащим", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Релокация превращается в эмиграцию
Медведев подчеркнул, что "это и страшный грех, и, по действующим законам, уголовное преступление".
"И таких людей надо преследовать, и законы принимать, весьма жёсткие на эту тему (часть из них принята), и имущество конфисковать", - заявил Медведев.
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