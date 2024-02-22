https://ria.ru/20240222/medvedev-1928971580.html

Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев

Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Нельзя желать поражения своему Отечеству, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что можно уехать из страны и ненавидеть власти, но никогда нельзя желать поражения своему... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:39

2024-02-22T13:39

2024-02-22T15:23

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928962605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0d72b93e7f9ea3764eef2698c3b1fd1.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что можно уехать из страны и ненавидеть власти, но никогда нельзя желать поражения своему Отечеству - таких людей, по его мнению, надо преследовать, и законы принимать на этот счет весьма жёсткие. "Человек может уехать, человек может ненавидеть власти. Насильно мил не будешь. Это понятно, это объяснимо. Но вот чего, на мой взгляд, нельзя никогда делать, это желать поражения своему Отечеству, даже если ты чем-то разочарован, и смерти своим бойцам, военнослужащим", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Медведев подчеркнул, что "это и страшный грех, и, по действующим законам, уголовное преступление". "И таких людей надо преследовать, и законы принимать, весьма жёсткие на эту тему (часть из них принята), и имущество конфисковать", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

https://ria.ru/20240112/sportsmeny-perebezhchiki-1920812340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: Нельзя желать поражения своему Отечеству и смерти бойцам своей страны Желать поражения своему Отечеству и смерти бойцам своей страны нельзя, за это нужно преследовать, уверен Медведев. Если человек, например тот же Борис Акунин (признан иноагентом), призывает из-за границы бомбить российские города, то доход в России получать он не должен. 2024-02-22T13:39 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия