https://ria.ru/20240222/medvedev-1928927729.html

Мир отвлекся от Украины из-за событий на Ближнем Востоке, заявил Медведев

Мир отвлекся от Украины из-за событий на Ближнем Востоке, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Мир отвлекся от Украины из-за событий на Ближнем Востоке, заявил Медведев

Переключение внимания мира с Украины на Ближний Восток - страшный сон Владимира Зеленского, но в значительной мере это уже произошло, считает зампредседателя... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:30

2024-02-22T11:30

2024-02-22T11:32

в мире

украина

ближний восток

иран

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Переключение внимания мира с Украины на Ближний Восток - страшный сон Владимира Зеленского, но в значительной мере это уже произошло, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза дал интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его спросили, в том числе, может ли обострение ситуации на Ближнем Востоке и потенциальное вовлечение Ирана в военный конфликт в регионе полностью переключить внимание Запада с поддержки Украины. "Ну, это страшный сон того персонажа, который в Киеве сейчас сидит, о том, что всё внимание будет переключено на другие события. Это, кстати, элемент психотипа: если человек привык актерствовать, играть, как я сказал, на разных инструментах, то отсутствие внимания его делает совсем неуверенным, потому что "я не нужен", - ответил Медведев. Он добавил в этом контексте, что мир живёт по другим законам. "Внимание и так уже в значительной мере от Украины отвлечено событиями на Ближнем Востоке и в целом ряде других регионов", - заявил он.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036215.html

украина

ближний восток

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ближний восток, иран, владимир зеленский, дмитрий медведев