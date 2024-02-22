https://ria.ru/20240222/medvedev-1928903099.html
Медведев назвал будущее Украины сложным процессом
Медведев назвал будущее Украины сложным процессом - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал будущее Украины сложным процессом
Будущее Украины - сложный политический процесс, свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:18
2024-02-22T10:18
2024-02-22T10:18
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины - сложный политический процесс, свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив, что не может назвать Украину страной. "Что останется в этом территориальном образовании, – не могу его сейчас назвать страной, – не знаю, может Лембергская область, с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И своё слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооружённые силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, в мире
Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал будущее Украины сложным процессом
Медведев: в процессе формирования будущего Украины должно участвовать население
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины - сложный политический процесс, свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив, что не может назвать Украину страной.
"Что останется в этом территориальном образовании, – не могу его сейчас назвать страной, – не знаю, может Лембергская область, с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И своё слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооружённые силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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