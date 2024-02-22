https://ria.ru/20240222/medvedev-1928903099.html

Медведев назвал будущее Украины сложным процессом

Медведев назвал будущее Украины сложным процессом - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал будущее Украины сложным процессом

Будущее Украины - сложный политический процесс, свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:18

2024-02-22T10:18

2024-02-22T10:18

украина

дмитрий медведев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928900941_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3cefca4f2e12a109606dac22af534bf4.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Будущее Украины - сложный политический процесс, свое слово должны сказать люди, населяющее эти земли, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, уточнив, что не может назвать Украину страной. "Что останется в этом территориальном образовании, – не могу его сейчас назвать страной, – не знаю, может Лембергская область, с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И своё слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооружённые силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, дмитрий медведев, в мире