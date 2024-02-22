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Медведев назвал поведение киевских властей в Одессе чудовищным
Медведев назвал поведение киевских властей в Одессе чудовищным - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал поведение киевских властей в Одессе чудовищным
Поведение киевских властей в Одессе выглядит чудовищно, оно не дальновидно и отталкивает от себя даже ту часть людей, кто был им лоялен, речь идёт уже именно о... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
2024-02-22T10:07
одесса
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поведение киевских властей в Одессе выглядит чудовищно, оно не дальновидно и отталкивает от себя даже ту часть людей, кто был им лоялен, речь идёт уже именно о противодействии всей русской культуре, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Что же касается их поведения, этой клики киевской, режима киевского, по меньшей мере, это не дальновидно, потому что они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти. Ну и вообще это выглядит чудовищно, потому что речь идёт уже именно о противодействии всей русской культуре и нашему общему пути", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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одесса, дмитрий медведев, политика
Одесса, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев назвал поведение киевских властей в Одессе чудовищным
Медведев: поведение киевских властей в Одессе чудовищно и недальновидно
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поведение киевских властей в Одессе выглядит чудовищно, оно не дальновидно и отталкивает от себя даже ту часть людей, кто был им лоялен, речь идёт уже именно о противодействии всей русской культуре, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Что же касается их поведения, этой клики киевской, режима киевского, по меньшей мере, это не дальновидно, потому что они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти. Ну и вообще это выглядит чудовищно, потому что речь идёт уже именно о противодействии всей русской культуре и нашему общему пути", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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