https://ria.ru/20240222/medali-1929033345.html

Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"

Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО" - РИА Новости, 22.02.2024

Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"

В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:28

2024-02-22T17:28

2024-02-22T17:28

ставропольский край

ставрополь

владимир владимиров

ставропольский край

минеральные воды

сво

23 февраля

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства региона. Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них – участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине. Еще трое награжденных – волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в Telegram, сецсетях "ВКонтакте" и "Однокласники". В общей сложности за представление к медали Олега Пересады (клуб "Помощь бойцам МВ", Минеральные Воды), Дмитрия Красавина (клуб "Казачья крепость", Ставрополь) и Екатерины Ниценко (клуб "За ставропольских десантников", Ставрополь) отдали голоса около 70 тысяч человек. Губернатор поздравил защитников Отечества с предстоящим праздником. "Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело будущей победы России. Желаю каждому, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовой вернуться домой живым и здоровым. А мы, со своей стороны, продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба. После церемонии глава Ставрополья пообщался с награжденными во время чаепития. В частности, волонтеры обратились с просьбой помочь зарегистрировать их организации. "Считаю это правильным решением. Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - сказал Владимиров. Медаль Ставропольского края "За поддержку СВО" учреждена в сентябре 2024 года. Получить ее возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областях. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек. К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html

https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914217541.html

ставрополь

ставропольский край

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставрополь, владимир владимиров, ставропольский край, минеральные воды, сво, 23 февраля, день защитника отечества