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Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО" - РИА Новости, 22.02.2024
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Ставропольский край
 
17:28 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medali-1929033345.html
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО" - РИА Новости, 22.02.2024
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"
В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:28
2024-02-22T17:28
ставропольский край
ставрополь
владимир владимиров
ставропольский край
минеральные воды
сво
23 февраля
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства региона. Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них – участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине. Еще трое награжденных – волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в Telegram, сецсетях "ВКонтакте" и "Однокласники". В общей сложности за представление к медали Олега Пересады (клуб "Помощь бойцам МВ", Минеральные Воды), Дмитрия Красавина (клуб "Казачья крепость", Ставрополь) и Екатерины Ниценко (клуб "За ставропольских десантников", Ставрополь) отдали голоса около 70 тысяч человек. Губернатор поздравил защитников Отечества с предстоящим праздником. "Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело будущей победы России. Желаю каждому, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовой вернуться домой живым и здоровым. А мы, со своей стороны, продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба. После церемонии глава Ставрополья пообщался с награжденными во время чаепития. В частности, волонтеры обратились с просьбой помочь зарегистрировать их организации. "Считаю это правильным решением. Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - сказал Владимиров. Медаль Ставропольского края "За поддержку СВО" учреждена в сентябре 2024 года. Получить ее возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областях. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек. К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html
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ставрополь, владимир владимиров, ставропольский край, минеральные воды, сво, 23 февраля, день защитника отечества
Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Минеральные Воды, СВО, 23 февраля, День защитника Отечества

Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"

© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства региона.
Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них – участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине.
© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяМедаль "За поддержку СВО"
Медаль За поддержку СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
Медаль "За поддержку СВО"
Еще трое награжденных – волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в Telegram, сецсетях "ВКонтакте" и "Однокласники". В общей сложности за представление к медали Олега Пересады (клуб "Помощь бойцам МВ", Минеральные Воды), Дмитрия Красавина (клуб "Казачья крепость", Ставрополь) и Екатерины Ниценко (клуб "За ставропольских десантников", Ставрополь) отдали голоса около 70 тысяч человек.
Губернатор поздравил защитников Отечества с предстоящим праздником.
«
"Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело будущей победы России. Желаю каждому, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовой вернуться домой живым и здоровым. А мы, со своей стороны, продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба.
После церемонии глава Ставрополья пообщался с награжденными во время чаепития. В частности, волонтеры обратились с просьбой помочь зарегистрировать их организации.
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"Считаю это правильным решением. Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - сказал Владимиров.
Медаль Ставропольского края "За поддержку СВО" учреждена в сентябре 2024 года. Получить ее возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областях. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек. К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.
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Ставропольский крайСтавропольВладимир ВладимировСтавропольский крайМинеральные ВодыСВО23 февраляДень защитника Отечества
 
 
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