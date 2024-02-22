https://ria.ru/20240222/medali-1929033345.html
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО" - РИА Новости, 22.02.2024
Глава Ставрополья вручил первые медали "За поддержку СВО"
В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:28
2024-02-22T17:28
2024-02-22T17:28
ставропольский край
ставрополь
владимир владимиров
ставропольский край
минеральные воды
сво
23 февраля
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства региона. Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них – участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине. Еще трое награжденных – волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в Telegram, сецсетях "ВКонтакте" и "Однокласники". В общей сложности за представление к медали Олега Пересады (клуб "Помощь бойцам МВ", Минеральные Воды), Дмитрия Красавина (клуб "Казачья крепость", Ставрополь) и Екатерины Ниценко (клуб "За ставропольских десантников", Ставрополь) отдали голоса около 70 тысяч человек. Губернатор поздравил защитников Отечества с предстоящим праздником. "Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело будущей победы России. Желаю каждому, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовой вернуться домой живым и здоровым. А мы, со своей стороны, продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба. После церемонии глава Ставрополья пообщался с награжденными во время чаепития. В частности, волонтеры обратились с просьбой помочь зарегистрировать их организации. "Считаю это правильным решением. Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - сказал Владимиров. Медаль Ставропольского края "За поддержку СВО" учреждена в сентябре 2024 года. Получить ее возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областях. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек. К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html
https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914217541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, владимир владимиров, ставропольский край, минеральные воды, сво, 23 февраля, день защитника отечества
Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Минеральные Воды, СВО, 23 февраля, День защитника Отечества
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Ставрополе прошла первая церемония награждения краевыми медалями "За поддержку СВО", награды военнослужащим и волонтерам вручил губернатор Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства региона.
Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них – участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине.
Еще трое награжденных – волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в Telegram
, сецсетях "ВКонтакте" и "Однокласники". В общей сложности за представление к медали Олега Пересады (клуб "Помощь бойцам МВ", Минеральные Воды
), Дмитрия Красавина (клуб "Казачья крепость", Ставрополь) и Екатерины Ниценко (клуб "За ставропольских десантников", Ставрополь) отдали голоса около 70 тысяч человек.
Губернатор поздравил защитников Отечества с предстоящим праздником.
«
"Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело будущей победы России
. Желаю каждому, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовой вернуться домой живым и здоровым. А мы, со своей стороны, продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба.
После церемонии глава Ставрополья пообщался с награжденными во время чаепития. В частности, волонтеры обратились с просьбой помочь зарегистрировать их организации.
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"Считаю это правильным решением. Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - сказал Владимиров.
Медаль Ставропольского края "За поддержку СВО" учреждена в сентябре 2024 года. Получить ее возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонских областях
. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек. К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.
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