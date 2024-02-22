https://ria.ru/20240222/lavrov-1929060614.html

Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров

Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024

Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров

Серьезных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не было, Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но с учетом всех... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:08

2024-02-22T19:08

2024-02-22T19:08

россия

сша

москва

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928912285_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_dca72bd8218f4498b523ee5229381398.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Серьезных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не было, Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но с учетом всех аспектов, которые на нее влияют, включая американскую агрессию против РФ, заявил министр иностранных дел России на пресс-подходе по итогам СМИД G20. "Серьезных предложений от американцев не было, был заход, который гласил "ну вот вы остановили действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, мы считаем, что это неправильно, поэтому давайте возобновим инспекции, мы хотим к вам приехать и посмотреть, как у вас, в каком состоянии стратегические объекты содержатся", но так не бывает", - рассказал Лавров Министр добавил, что Россия открыта "к разговору о стратегической стабильности, но с учетом всех без исключения аспектов, которые на нее влияют". "К тем аспектам, которые были раньше, сейчас добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против Российской Федерации", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, сергей лавров