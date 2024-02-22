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Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024
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19:08 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929060614.html
Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров
Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2024
Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров
Серьезных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не было, Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но с учетом всех... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:08
2024-02-22T19:08
россия
сша
москва
сергей лавров
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Серьезных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не было, Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но с учетом всех аспектов, которые на нее влияют, включая американскую агрессию против РФ, заявил министр иностранных дел России на пресс-подходе по итогам СМИД G20. "Серьезных предложений от американцев не было, был заход, который гласил "ну вот вы остановили действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, мы считаем, что это неправильно, поэтому давайте возобновим инспекции, мы хотим к вам приехать и посмотреть, как у вас, в каком состоянии стратегические объекты содержатся", но так не бывает", - рассказал Лавров Министр добавил, что Россия открыта "к разговору о стратегической стабильности, но с учетом всех без исключения аспектов, которые на нее влияют". "К тем аспектам, которые были раньше, сейчас добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против Российской Федерации", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html
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россия, сша, москва, сергей лавров
Россия, США, Москва, Сергей Лавров
Россия не получала предложений от США по стратстабильности, заявил Лавров

Лавров: предложений от США о переговорах по стратегической стабильности не было

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Серьезных предложений от США о проведении переговоров по стратегической стабильности не было, Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но с учетом всех аспектов, которые на нее влияют, включая американскую агрессию против РФ, заявил министр иностранных дел России на пресс-подходе по итогам СМИД G20.
"Серьезных предложений от американцев не было, был заход, который гласил "ну вот вы остановили действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, мы считаем, что это неправильно, поэтому давайте возобновим инспекции, мы хотим к вам приехать и посмотреть, как у вас, в каком состоянии стратегические объекты содержатся", но так не бывает", - рассказал Лавров
Министр добавил, что Россия открыта "к разговору о стратегической стабильности, но с учетом всех без исключения аспектов, которые на нее влияют".
"К тем аспектам, которые были раньше, сейчас добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против Российской Федерации", - добавил Лавров.
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