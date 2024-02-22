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Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы - РИА Новости, 22.02.2024
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13:30 22.02.2024 (обновлено: 13:32 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы - РИА Новости, 22.02.2024
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы
Отец перебежчика из РФ Максима Кузьминова считает, что его сына "убрали" украинцы, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:30
2024-02-22T13:32
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отец перебежчика из РФ Максима Кузьминова считает, что его сына "убрали" украинцы, сообщает телеканал RT. "Предателей не уважает ни одна сторона - ни враги, ни свои. Предатель есть предатель, его по-любому уберут рано или поздно. Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они же (Украина - ред.), наверное, сами убрали его", - заявил отец Кузьминова в интервью телеканалу. По словам отца, какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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в мире, украина, испания, россия, максим кузьминов
В мире, Украина, Испания, Россия, Максим Кузьминов
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы

Отец перебежчика Кузьминова: предателей всегда рано или поздно убирают

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отец перебежчика из РФ Максима Кузьминова считает, что его сына "убрали" украинцы, сообщает телеканал RT.
"Предателей не уважает ни одна сторона - ни враги, ни свои. Предатель есть предатель, его по-любому уберут рано или поздно. Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они же (Украина - ред.), наверное, сами убрали его", - заявил отец Кузьминова в интервью телеканалу. По словам отца, какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей.
Максим Кузьминов
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине
20 февраля, 10:23
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
21 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаИспанияРоссияМаксим Кузьминов
 
 
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