https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html

Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы

Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы - РИА Новости, 22.02.2024

Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы

Отец перебежчика из РФ Максима Кузьминова считает, что его сына "убрали" украинцы, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:30

2024-02-22T13:32

в мире

украина

испания

россия

максим кузьминов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928667705_0:121:1133:758_1920x0_80_0_0_0176a53af5d7bdc4f6963a9439df23df.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отец перебежчика из РФ Максима Кузьминова считает, что его сына "убрали" украинцы, сообщает телеканал RT. "Предателей не уважает ни одна сторона - ни враги, ни свои. Предатель есть предатель, его по-любому уберут рано или поздно. Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они же (Украина - ред.), наверное, сами убрали его", - заявил отец Кузьминова в интервью телеканалу. По словам отца, какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

украина

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, россия, максим кузьминов