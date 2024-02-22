https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928911504.html
В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ
В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ
Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, о смерти которого сообщили СМИ, приехал в Испанию, чтобы "начать новую жизнь" и заниматься ремонтом, став разнорабочим, пишет РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:48
2024-02-22T10:48
2024-02-22T13:45
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, о смерти которого сообщили СМИ, приехал в Испанию, чтобы "начать новую жизнь" и заниматься ремонтом, став разнорабочим, пишет газета Español со ссылкой на его бывших соседей."Дезертир Максим Кузьминов отдалился от родины более чем на 7 тысяч километров... Он поселился в "квартире друзей" в жилом комплексе Cala Alta Residential в Вильяхойосе, в нескольких метрах от моря, с целью повесить (военную) форму и начать новую жизнь, как специалист по ремонту и "мастер на все руки", - пишет издание со ссылкой на соседей Кузьминова. Как сообщил один из жителей дома, в котором проживал российский перебежчик, "похоже, ему дали фальшивый украинский паспорт, чтобы попасть в Испанию". Издание пишет, что план Кузьминова состоял в том, чтобы выдать себя за беженца, бежавшего с Украины, зарабатывать на жизнь "разнорабочим" и начать жизнь с нуля. Одна из соседок Кузьминова рассказала, что тот, вероятно, осенью начал жить в жилом комплексе в Вильяхойосе, где впоследствии нашли его тело. Она добавила, что он ни с кем не разговаривал, держался один, но был очень вежлив. Многие соседи утверждают, что Кузьминов "поселился в квартире на девятом этаже, принадлежавшей каким-то его друзьям: паре с Украины или из России, у которых есть дочь". В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
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в мире, россия, испания, украина, дмитрий песков, максим кузьмин , ми-8 амтш, максим кузьминов
В мире, Россия, Испания, Украина, Дмитрий Песков, Максим Кузьмин , Ми-8 АМТШ, Максим Кузьминов
В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ
Español: в Испании перебежчик из России Кузьминов хотел стать разнорабочим
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, о смерти которого сообщили СМИ, приехал в Испанию, чтобы "начать новую жизнь" и заниматься ремонтом, став разнорабочим, пишет газета Español
со ссылкой на его бывших соседей.
«
"Дезертир Максим Кузьминов отдалился от родины более чем на 7 тысяч километров... Он поселился в "квартире друзей" в жилом комплексе Cala Alta Residential в Вильяхойосе, в нескольких метрах от моря, с целью повесить (военную) форму и начать новую жизнь, как специалист по ремонту и "мастер на все руки", - пишет издание со ссылкой на соседей Кузьминова.
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
Как сообщил один из жителей дома, в котором проживал российский перебежчик, "похоже, ему дали фальшивый украинский паспорт, чтобы попасть в Испанию". Издание пишет, что план Кузьминова состоял в том, чтобы выдать себя за беженца, бежавшего с Украины, зарабатывать на жизнь "разнорабочим" и начать жизнь с нуля.
Одна из соседок Кузьминова рассказала, что тот, вероятно, осенью начал жить в жилом комплексе в Вильяхойосе, где впоследствии нашли его тело. Она добавила, что он ни с кем не разговаривал, держался один, но был очень вежлив.
Многие соседи утверждают, что Кузьминов "поселился в квартире на девятом этаже, принадлежавшей каким-то его друзьям: паре с Украины или из России, у которых есть дочь".
"Тепленькая пошла". Симоньян о сообщениях про смерть летчика-перебежчика
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
В Испании засекретили расследование "дела Кузьминова"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал верто
лет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram
, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине