https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928911504.html

В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ

В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024

В Испании перебежчик Кузьминов хотел стать разнорабочим, пишут СМИ

Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, о смерти которого сообщили СМИ, приехал в Испанию, чтобы "начать новую жизнь" и заниматься ремонтом, став разнорабочим, пишет РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:48

2024-02-22T10:48

2024-02-22T13:45

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, о смерти которого сообщили СМИ, приехал в Испанию, чтобы "начать новую жизнь" и заниматься ремонтом, став разнорабочим, пишет газета Español со ссылкой на его бывших соседей."Дезертир Максим Кузьминов отдалился от родины более чем на 7 тысяч километров... Он поселился в "квартире друзей" в жилом комплексе Cala Alta Residential в Вильяхойосе, в нескольких метрах от моря, с целью повесить (военную) форму и начать новую жизнь, как специалист по ремонту и "мастер на все руки", - пишет издание со ссылкой на соседей Кузьминова. Как сообщил один из жителей дома, в котором проживал российский перебежчик, "похоже, ему дали фальшивый украинский паспорт, чтобы попасть в Испанию". Издание пишет, что план Кузьминова состоял в том, чтобы выдать себя за беженца, бежавшего с Украины, зарабатывать на жизнь "разнорабочим" и начать жизнь с нуля. Одна из соседок Кузьминова рассказала, что тот, вероятно, осенью начал жить в жилом комплексе в Вильяхойосе, где впоследствии нашли его тело. Она добавила, что он ни с кем не разговаривал, держался один, но был очень вежлив. Многие соседи утверждают, что Кузьминов "поселился в квартире на девятом этаже, принадлежавшей каким-то его друзьям: паре с Украины или из России, у которых есть дочь". В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://radiosputnik.ru/20240219/kuzminov-1928334625.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928461529.html

https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

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