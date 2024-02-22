https://ria.ru/20240222/konvasel-1929056268.html

Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА

Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА - РИА Новости, 22.02.2024

Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА

Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:43

2024-02-22T18:43

2024-02-22T18:43

общество

здоровье - общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846291038_0:82:3025:1784_1920x0_80_0_0_2dfed4b96e82ce5d858ab925bda0c0a5.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "По данным министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на 20 февраля 2024 года привито около 244 тысяч (243953) человек, из них однократно – более 240 тысяч (240050), двукратно – около 4 тысяч (3903). Из них заболело ковидом менее 2 тысяч (1882) человек (0,77%), другими ОРВИ и пневмониями – менее 400 (370) человек (0,15%)", - говорится в сообщении. Созданные специально для производства новой вакцины мощности цеха рекомбинантных препаратов СПбНИИВС позволяют производить до 3 миллионов доз вакцины в месяц, что может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения и вовремя провести вакцинацию пациентов из групп риска, уточнили в пресс-службе. "Конвасэл" является первой в мире зарегистрированной вакциной, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутационным изменениям. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.

https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии