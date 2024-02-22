Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА
ФМБА: 1882 человека из 244 тысяч привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"По данным министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на 20 февраля 2024 года привито около 244 тысяч (243953) человек, из них однократно – более 240 тысяч (240050), двукратно – около 4 тысяч (3903). Из них заболело ковидом менее 2 тысяч (1882) человек (0,77%), другими ОРВИ и пневмониями – менее 400 (370) человек (0,15%)", - говорится в сообщении.
Созданные специально для производства новой вакцины мощности цеха рекомбинантных препаратов СПбНИИВС позволяют производить до 3 миллионов доз вакцины в месяц, что может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения и вовремя провести вакцинацию пациентов из групп риска, уточнили в пресс-службе.
"Конвасэл" является первой в мире зарегистрированной вакциной, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутационным изменениям. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.