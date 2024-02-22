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Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА - РИА Новости, 22.02.2024
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18:43 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/konvasel-1929056268.html
Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА
Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА - РИА Новости, 22.02.2024
Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА
Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:43
2024-02-22T18:43
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "По данным министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на 20 февраля 2024 года привито около 244 тысяч (243953) человек, из них однократно – более 240 тысяч (240050), двукратно – около 4 тысяч (3903). Из них заболело ковидом менее 2 тысяч (1882) человек (0,77%), другими ОРВИ и пневмониями – менее 400 (370) человек (0,15%)", - говорится в сообщении. Созданные специально для производства новой вакцины мощности цеха рекомбинантных препаратов СПбНИИВС позволяют производить до 3 миллионов доз вакцины в месяц, что может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения и вовремя провести вакцинацию пациентов из групп риска, уточнили в пресс-службе. "Конвасэл" является первой в мире зарегистрированной вакциной, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутационным изменениям. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Менее процента привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19, сообщило ФМБА

ФМБА: 1882 человека из 244 тысяч привившихся "Конвасэлом" заболели COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 244 тысяч человек уже привились вакциной от коронавирусной инфекции "Конвасэл", из них заболело менее 2 тысяч человек – примерно 0,77%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"По данным министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на 20 февраля 2024 года привито около 244 тысяч (243953) человек, из них однократно – более 240 тысяч (240050), двукратно – около 4 тысяч (3903). Из них заболело ковидом менее 2 тысяч (1882) человек (0,77%), другими ОРВИ и пневмониями – менее 400 (370) человек (0,15%)", - говорится в сообщении.
Созданные специально для производства новой вакцины мощности цеха рекомбинантных препаратов СПбНИИВС позволяют производить до 3 миллионов доз вакцины в месяц, что может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения и вовремя провести вакцинацию пациентов из групп риска, уточнили в пресс-службе.
"Конвасэл" является первой в мире зарегистрированной вакциной, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутационным изменениям. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.
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