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Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.02.2024
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10:44 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928908921.html
Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке
Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке
США уверовали в свою незаменимость после исчезновения СССР и управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", решения ООН о создании... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:44
2024-02-22T10:44
политика
дмитрий медведев
ближний восток
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США уверовали в свою незаменимость после исчезновения СССР и управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", решения ООН о создании еврейского и арабского государств были бы исполнены, если бы Штаты хотели мира в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, высказался насчет нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Если бы Соединённые Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путём создания двух государств, эти решения были бы исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", - сказал Медведев. Он отметил, что СССР тоже довольно активно проводил свою политику на Ближнем Востоке. "Потом возник вакуум, и Соединённые Штаты решили, что они там всем управляют. Но результатом является тот конфликт, который идёт сейчас. Тысячи погибших. Это печально", - заключил зампред СБ.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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политика, дмитрий медведев, ближний восток, сша
Политика, Дмитрий Медведев, Ближний Восток, США
Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке

Медведев: США управляют Ближним Востоком в логике "разделяй и властвуй"

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США уверовали в свою незаменимость после исчезновения СССР и управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", решения ООН о создании еврейского и арабского государств были бы исполнены, если бы Штаты хотели мира в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, высказался насчет нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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"Если бы Соединённые Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путём создания двух государств, эти решения были бы исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", - сказал Медведев.
Он отметил, что СССР тоже довольно активно проводил свою политику на Ближнем Востоке.
"Потом возник вакуум, и Соединённые Штаты решили, что они там всем управляют. Но результатом является тот конфликт, который идёт сейчас. Тысячи погибших. Это печально", - заключил зампред СБ.
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