https://ria.ru/20240222/konflikt-1928908921.html

Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке

Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев высказался о роли США в конфликте на Ближнем Востоке

США уверовали в свою незаменимость после исчезновения СССР и управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", решения ООН о создании... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:44

2024-02-22T10:44

2024-02-22T10:44

политика

дмитрий медведев

ближний восток

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США уверовали в свою незаменимость после исчезновения СССР и управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", решения ООН о создании еврейского и арабского государств были бы исполнены, если бы Штаты хотели мира в регионе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, высказался насчет нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Если бы Соединённые Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путём создания двух государств, эти решения были бы исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", - сказал Медведев. Он отметил, что СССР тоже довольно активно проводил свою политику на Ближнем Востоке. "Потом возник вакуум, и Соединённые Штаты решили, что они там всем управляют. Но результатом является тот конфликт, который идёт сейчас. Тысячи погибших. Это печально", - заключил зампред СБ.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, ближний восток, сша