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Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.02.2024
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17:12 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/gagauziya-1929028802.html
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.02.2024
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер
Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:12
2024-02-22T17:12
молдавия
гагаузия
кишинев
ион кику
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале. В четверг Конституционный суд рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения парламента Молдавии о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу. "После законодательных изменений, внесенных (правящей партией - ред.) ПДС: при импорте - экономические агенты Гагаузии платят НДС и акцизы (на таможне) в государственный бюджет, при экспорте - они должны получать возмещение НДС из местного бюджета. Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления - вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона", - написал Кику. По его словам, выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240222/gagauziya-1928956763.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, ион кику, таможенный союз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ион Кику, Таможенный союз, В мире
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер

Экс-премьер Ион Кику: Гагаузия не справится с компенсацией НДС агентам

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале.
В четверг Конституционный суд рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения парламента Молдавии о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу.
Протест представителей Гагаузии у здания Конституционного суда в Кишеневе. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии
Вчера, 12:56
"После законодательных изменений, внесенных (правящей партией - ред.) ПДС: при импорте - экономические агенты Гагаузии платят НДС и акцизы (на таможне) в государственный бюджет, при экспорте - они должны получать возмещение НДС из местного бюджета. Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления - вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона", - написал Кику.
По его словам, выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию
26 декабря 2023, 14:36
 
МолдавияГагаузияКишиневИон КикуТаможенный союзВ мире
 
 
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