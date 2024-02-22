https://ria.ru/20240222/gagauziya-1929028802.html

Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер

Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.02.2024

Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер

Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:12

2024-02-22T17:12

2024-02-22T17:12

молдавия

гагаузия

кишинев

ион кику

таможенный союз

в мире

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале. В четверг Конституционный суд рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения парламента Молдавии о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу. "После законодательных изменений, внесенных (правящей партией - ред.) ПДС: при импорте - экономические агенты Гагаузии платят НДС и акцизы (на таможне) в государственный бюджет, при экспорте - они должны получать возмещение НДС из местного бюджета. Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления - вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона", - написал Кику. По его словам, выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240222/gagauziya-1928956763.html

https://ria.ru/20231226/gagauziya-1918194514.html

молдавия

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, гагаузия, кишинев, ион кику, таможенный союз, в мире