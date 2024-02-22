https://ria.ru/20240222/gagauziya-1929028802.html
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер - РИА Новости, 22.02.2024
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер
Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:12
2024-02-22T17:12
2024-02-22T17:12
молдавия
гагаузия
кишинев
ион кику
таможенный союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_270:62:2809:1490_1920x0_80_0_0_18f794fd1fe4b35507bf3d3d8884ef73.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале. В четверг Конституционный суд рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения парламента Молдавии о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу. "После законодательных изменений, внесенных (правящей партией - ред.) ПДС: при импорте - экономические агенты Гагаузии платят НДС и акцизы (на таможне) в государственный бюджет, при экспорте - они должны получать возмещение НДС из местного бюджета. Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления - вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона", - написал Кику. По его словам, выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240222/gagauziya-1928956763.html
https://ria.ru/20231226/gagauziya-1918194514.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_244:2:2809:1926_1920x0_80_0_0_a6b1fb317980ab4837ee166f73987d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, гагаузия, кишинев, ион кику, таможенный союз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ион Кику, Таможенный союз, В мире
Гагаузия не выдержит давления со стороны Молдавии, заявил экс-премьер
Экс-премьер Ион Кику: Гагаузия не справится с компенсацией НДС агентам
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости.
Гагаузия не сможет самостоятельно справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую ей навязывает Кишинев, заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале
.
В четверг Конституционный суд рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения парламента Молдавии о лишении Гагаузии
финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу.
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии
"После законодательных изменений, внесенных (правящей партией - ред.) ПДС: при импорте - экономические агенты Гагаузии платят НДС и акцизы (на таможне) в государственный бюджет, при экспорте - они должны получать возмещение НДС из местного бюджета. Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления - вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона", - написал Кику.
По его словам, выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию