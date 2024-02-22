https://ria.ru/20240222/gagauziya-1928956763.html

Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии

Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии - РИА Новости, 22.02.2024

Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии

Жители Гагаузии вместе с представителями местных властей собрались на митинг у здания КС Молдавии, чтобы потребовать не сокращать поступления в бюджет... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:56

2024-02-22T12:56

2024-02-22T13:01

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Жители Гагаузии вместе с представителями местных властей собрались на митинг у здания КС Молдавии, чтобы потребовать не сокращать поступления в бюджет автономии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг КС рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения молдавского парламента о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу. Жители автономии вместе с представителями местных властей собрались в Кишиневе у здания Конституционного суда, чтобы попросить судей защитить их интересы. С собой они принесли плакаты, на которых написана просьба уважать особый правовой статус Гагаузии. "На нас оказывается колоссальное давление со стороны органов правопорядка. На исполком Гагаузии, на депутатов народного собрания. Вижу, что не все депутаты смогли приехать, но сегодня народ Гагаузии един, и мы знаем, что отстоим свои права", - заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров. Поддержать собравшихся пришел и депутат парламента Александр Суходольский, который является уроженцем Гагаузии. "Нас пытаются запугать и спровоцировать на конфликт, но мы этого не допустим. Мы против (президента - ред.) Майи Санду, она сделала так, чтобы мы сегодня здесь стояли, не только потому что нас лишают полномочий. Нас лишают денег, которые придется отнимать у наших детей", - заявил Суходольский на протесте у здания КС. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240110/moldavia-1920518473.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, майя санду, таможенный союз, молдавия, кишинев