Рейтинг@Mail.ru
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 22.02.2024 (обновлено: 13:01 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/gagauziya-1928956763.html
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии - РИА Новости, 22.02.2024
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии
Жители Гагаузии вместе с представителями местных властей собрались на митинг у здания КС Молдавии, чтобы потребовать не сокращать поступления в бюджет... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:56
2024-02-22T13:01
в мире
в мире
гагаузия
майя санду
таможенный союз
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928957279_159:0:2193:1144_1920x0_80_0_0_71eb2832e3dee6edde07b16382094762.png
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Жители Гагаузии вместе с представителями местных властей собрались на митинг у здания КС Молдавии, чтобы потребовать не сокращать поступления в бюджет автономии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг КС рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения молдавского парламента о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу. Жители автономии вместе с представителями местных властей собрались в Кишиневе у здания Конституционного суда, чтобы попросить судей защитить их интересы. С собой они принесли плакаты, на которых написана просьба уважать особый правовой статус Гагаузии. "На нас оказывается колоссальное давление со стороны органов правопорядка. На исполком Гагаузии, на депутатов народного собрания. Вижу, что не все депутаты смогли приехать, но сегодня народ Гагаузии един, и мы знаем, что отстоим свои права", - заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров. Поддержать собравшихся пришел и депутат парламента Александр Суходольский, который является уроженцем Гагаузии. "Нас пытаются запугать и спровоцировать на конфликт, но мы этого не допустим. Мы против (президента - ред.) Майи Санду, она сделала так, чтобы мы сегодня здесь стояли, не только потому что нас лишают полномочий. Нас лишают денег, которые придется отнимать у наших детей", - заявил Суходольский на протесте у здания КС. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240110/moldavia-1920518473.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928957279_414:0:1939:1144_1920x0_80_0_0_a1457d1d47ac7f02fb5aa10a87b4c029.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, майя санду, таможенный союз, молдавия, кишинев
В мире, В мире, Гагаузия, Майя Санду, Таможенный союз, Молдавия, Кишинев
В мире
Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии

Жители Гагаузии потребовали не сокращать поступления в бюджет автономии

© Sputnik / Rodion StepanchukПротест представителей Гагаузии у здания Конституционного суда в Кишеневе. 22 февраля 2024
Протест представителей Гагаузии у здания Конституционного суда в Кишеневе. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Rodion Stepanchuk
Протест представителей Гагаузии у здания Конституционного суда в Кишеневе. 22 февраля 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Жители Гагаузии вместе с представителями местных властей собрались на митинг у здания КС Молдавии, чтобы потребовать не сокращать поступления в бюджет автономии, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг КС рассматривает обращение оппозиции по поводу неконституционности решения молдавского парламента о лишении Гагаузии финансирования. Идет уже пятое заседание по этому вопросу.
Кишинев, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
10 января, 14:31
Жители автономии вместе с представителями местных властей собрались в Кишиневе у здания Конституционного суда, чтобы попросить судей защитить их интересы. С собой они принесли плакаты, на которых написана просьба уважать особый правовой статус Гагаузии.
«
"На нас оказывается колоссальное давление со стороны органов правопорядка. На исполком Гагаузии, на депутатов народного собрания. Вижу, что не все депутаты смогли приехать, но сегодня народ Гагаузии един, и мы знаем, что отстоим свои права", - заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров.
Поддержать собравшихся пришел и депутат парламента Александр Суходольский, который является уроженцем Гагаузии.
«
"Нас пытаются запугать и спровоцировать на конфликт, но мы этого не допустим. Мы против (президента - ред.) Майи Санду, она сделала так, чтобы мы сегодня здесь стояли, не только потому что нас лишают полномочий. Нас лишают денег, которые придется отнимать у наших детей", - заявил Суходольский на протесте у здания КС.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа 2023, 08:00
 
В миреВ миреГагаузияМайя СандуТаможенный союзМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала