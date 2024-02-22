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Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова - РИА Новости, 22.02.2024
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14:46 22.02.2024 (обновлено: 15:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/fotografiya-1928994125.html
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова - РИА Новости, 22.02.2024
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова
Убитый летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию с поддельным паспортом, выдавая себя за Игоря Шевченко, пишет газета El Periodico. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:46
2024-02-22T15:23
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Убитый летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию с поддельным паспортом, выдавая себя за Игоря Шевченко, пишет газета El Periodico.&quot;Паспорт, находившийся в распоряжении Кузьминова, был выдан 22 сентября прошлого года. В нем указано, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемуся 15 сентября 1990 года, то есть ему 33 года — на пять лет больше, чем было на самом деле&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, перебежчик въехал на территорию Испании 13 февраля. Сейчас служба госбезопасности страны ведет расследование с целью выяснить, кто именно выдал ему поддельный документ.В понедельник СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть, позднее это сделала и испанская полиция. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. При этом в пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать перебежчик, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html
https://ria.ru/20240222/ispaniya-1928941106.html
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политика, в мире, украина, курск, максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш
Политика, В мире, Украина, Курск, Максим Кузьминов, Telegram, Ми-8 АМТШ
Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова

El Periodico: Кузьминов въехал в Испанию по фальшивым украинским документам

© El PeriodicoПаспорт летчика Максима Кузьминова на имя Игоря Шевченко
Паспорт летчика Максима Кузьминова на имя Игоря Шевченко
© El Periodico
Паспорт летчика Максима Кузьминова на имя Игоря Шевченко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Убитый летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию с поддельным паспортом, выдавая себя за Игоря Шевченко, пишет газета El Periodico.
«

"Паспорт, находившийся в распоряжении Кузьминова, был выдан 22 сентября прошлого года. В нем указано, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемуся 15 сентября 1990 года, то есть ему 33 года — на пять лет больше, чем было на самом деле", — говорится в материале.

Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Отец перебежчика Кузьминова считает, что его сына "убрали" сами украинцы
Вчера, 13:30
Как указали журналисты, перебежчик въехал на территорию Испании 13 февраля. Сейчас служба госбезопасности страны ведет расследование с целью выяснить, кто именно выдал ему поддельный документ.
В понедельник СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть, позднее это сделала и испанская полиция. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. При этом в пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать перебежчик, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Максим Кузьминов
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ
Вчера, 12:18
Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
21 февраля, 08:00
 
ПолитикаВ миреУкраинаКурскМаксим КузьминовTelegramМи-8 АМТШ
 
 
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