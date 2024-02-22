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Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова

Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова - РИА Новости, 22.02.2024

Испанские СМИ опубликовали фотографию поддельного паспорта Кузьминова

Убитый летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию с поддельным паспортом, выдавая себя за Игоря Шевченко, пишет газета El Periodico. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:46

2024-02-22T14:46

2024-02-22T15:23

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Убитый летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию с поддельным паспортом, выдавая себя за Игоря Шевченко, пишет газета El Periodico."Паспорт, находившийся в распоряжении Кузьминова, был выдан 22 сентября прошлого года. В нем указано, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемуся 15 сентября 1990 года, то есть ему 33 года — на пять лет больше, чем было на самом деле", — говорится в материале.Как указали журналисты, перебежчик въехал на территорию Испании 13 февраля. Сейчас служба госбезопасности страны ведет расследование с целью выяснить, кто именно выдал ему поддельный документ.В понедельник СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть, позднее это сделала и испанская полиция. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. При этом в пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать перебежчик, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928968395.html

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политика, в мире, украина, курск, максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш