https://ria.ru/20240222/fermery-1929039244.html

Молдавские фермеры разблокировали дорогу на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали дорогу на границе с Румынией - РИА Новости, 22.02.2024

Молдавские фермеры разблокировали дорогу на границе с Румынией

Доступ к КПП "Леушены - Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:49

2024-02-22T17:49

2024-02-22T17:49

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Доступ к КПП "Леушены - Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в четверг в погранполиции Молдавии. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась. В четверг аграрии продолжили свою акцию с блокированием дороги. "Подъездная дорога к таможенному посту "Леушены - Албица" была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html

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