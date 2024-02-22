https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html

Рустам Минниханов: экономическая ситуация в Татарстане стабильная

Рустам Минниханов: экономическая ситуация в Татарстане стабильная - РИА Новости, 22.02.2024

Рустам Минниханов: экономическая ситуация в Татарстане стабильная

Экономическая ситуация в Татарстане стабильная, валовый региональный продукт по итогам 2023 года превысил 4,1 триллиона рублей, инвестиции в основной капитал... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:05

2024-02-22T17:05

2024-02-22T17:05

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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Экономическая ситуация в Татарстане стабильная, валовый региональный продукт по итогам 2023 года превысил 4,1 триллиона рублей, инвестиции в основной капитал составили свыше 1 триллиона рублей, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Самое главное - социально-экономическая ситуация стабильная. Валовой региональный продукт - 4,1 триллиона рублей… по объемам промышленной продукции - 4,7 триллиона рублей", - сказал Минниханов. Один из главных критериев, по словам главы республики - инвестиции в основной капитал. "Мы ушли за 1 триллион рублей с ростом 111%. Объемы строительных работ - 708 миллиардов рублей, тоже с ростом 15%. Все строится, все движется", - уточнил он. Минниханов отметил, что в республике добывается свыше 35 миллионов тонн нефти, добыча ограничена параметрами ОПЕК. В прошлом году в Татарстане переработано 23,7 миллиона тонн нефти с глубиной более 99%. По его информации, в нефтехимии большие перспективы: в 2025 году планируется запустить крупный комплекс "Этилен-600", который позволит удвоить производство этилена и его производных. По словам главы Татарстана, есть падение в растениеводстве из-за засухи, но, несмотря на все сложности, республика все равно собрала 3,6 миллиона тонн зерна, животноводство кормами обеспечено.

https://ria.ru/20240222/blagodarnost-1929025869.html

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Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин, россия, экономика