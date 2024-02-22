Рейтинг@Mail.ru
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/dorogi-1929029991.html
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане - РИА Новости, 22.02.2024
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане
Почти 180 миллиардов рублей направлено на строительство федеральных дорог в Татарстане, без таких инфраструктурных проектов невозможно серьезное развитие,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:17
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
экономика
республика татарстан (татарстан)
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Почти 180 миллиардов рублей направлено на строительство федеральных дорог в Татарстане, без таких инфраструктурных проектов невозможно серьезное развитие, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Огромный объем дорожных работ: по республиканским программам на 66 миллиардов рублей, а федеральные дороги (это и М-12 по нашей территории, и М-7) - это 178 миллиардов", - сказал Минниханов. Глава республики подчеркнул, что М-12 - прекрасная дорога, по территории Татарстана проходят 143 километра трассы. В настоящее время, по его словам, реализуется еще одна большая программа - по модернизации трассы М-7 "Волга", которая позволит сделать эту дорогу дорогой первой категории по всей территории Татарстана. "Очень большие программы. Огромные слова благодарности. Конечно, без решения транспортных, инфраструктурных проектов серьезного развития достичь сложно. Но то, что мы сегодня делаем, позволяет решать эти задачи", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_06c20b8c5b99049e41d3ecac28bdb7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, владимир путин, экономика, республика татарстан (татарстан), дороги
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Дороги

Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Почти 180 миллиардов рублей направлено на строительство федеральных дорог в Татарстане, без таких инфраструктурных проектов невозможно серьезное развитие, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Огромный объем дорожных работ: по республиканским программам на 66 миллиардов рублей, а федеральные дороги (это и М-12 по нашей территории, и М-7) - это 178 миллиардов", - сказал Минниханов.
Глава республики подчеркнул, что М-12 - прекрасная дорога, по территории Татарстана проходят 143 километра трассы. В настоящее время, по его словам, реализуется еще одна большая программа - по модернизации трассы М-7 "Волга", которая позволит сделать эту дорогу дорогой первой категории по всей территории Татарстана.
"Очень большие программы. Огромные слова благодарности. Конечно, без решения транспортных, инфраструктурных проектов серьезного развития достичь сложно. Но то, что мы сегодня делаем, позволяет решать эти задачи", - отметил Минниханов.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Рустам Минниханов: экономическая ситуация в Татарстане стабильная
Вчера, 17:05
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановВладимир ПутинЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала