https://ria.ru/20240222/dorogi-1929029991.html
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане - РИА Новости, 22.02.2024
Минниханов: 178 млрд рублей направлено на ремонт М-12 и М-7 в Татарстане
Почти 180 миллиардов рублей направлено на строительство федеральных дорог в Татарстане, без таких инфраструктурных проектов невозможно серьезное развитие,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:17
республика татарстан
рустам минниханов
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экономика
республика татарстан (татарстан)
дороги
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Почти 180 миллиардов рублей направлено на строительство федеральных дорог в Татарстане, без таких инфраструктурных проектов невозможно серьезное развитие, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Огромный объем дорожных работ: по республиканским программам на 66 миллиардов рублей, а федеральные дороги (это и М-12 по нашей территории, и М-7) - это 178 миллиардов", - сказал Минниханов. Глава республики подчеркнул, что М-12 - прекрасная дорога, по территории Татарстана проходят 143 километра трассы. В настоящее время, по его словам, реализуется еще одна большая программа - по модернизации трассы М-7 "Волга", которая позволит сделать эту дорогу дорогой первой категории по всей территории Татарстана. "Очень большие программы. Огромные слова благодарности. Конечно, без решения транспортных, инфраструктурных проектов серьезного развития достичь сложно. Но то, что мы сегодня делаем, позволяет решать эти задачи", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, владимир путин, экономика, республика татарстан (татарстан), дороги
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Дороги