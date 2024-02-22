https://ria.ru/20240222/dobrovoltsy-1928982565.html

Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса

Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса - РИА Новости, 22.02.2024

Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, отметив, что его добровольцы с первых дней зверств неонацистов РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:12

2024-02-22T14:12

2024-02-22T14:12

владимир путин

россия

общество

донбасс

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, отметив, что его добровольцы с первых дней зверств неонацистов против мирных жителей встали на защиту своих братьев, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится IX Съезд Союза добровольцев Донбасса. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на IX Съезде Союза добровольцев Донбасса. Созданный в 2015 году, Союз объединяет в своих рядах тысячи мужественных, закалённых в нелёгких испытаниях людей. С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что участники союза в рядах Вооружённых Сил и добровольческих формирований защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают исторические земли. Граждане России, уверен президент, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу. "Самого глубокого уважения заслуживает серьёзная поддержка, которую вы оказываете раненым товарищам и семьям павших героев, и конечно, искренняя забота о воспитании молодёжи в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей. Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником – Днём защитника Отечества", - добавил Путин. Межрегиональная общественная организация "Союз Добровольцев Донбасса" была создана осенью 2015 года. Её главная задача - консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших. СДД помогает добровольцам и ополченцам найти работу, оказывают им социальную и юридическую помощь.

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812854244.html

https://ria.ru/20240122/dobrovolets-1922680580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, донбасс