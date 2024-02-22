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Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса - РИА Новости, 22.02.2024
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14:12 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/dobrovoltsy-1928982565.html
Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса
Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса - РИА Новости, 22.02.2024
Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, отметив, что его добровольцы с первых дней зверств неонацистов РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:12
2024-02-22T14:12
владимир путин
россия
общество
донбасс
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, отметив, что его добровольцы с первых дней зверств неонацистов против мирных жителей встали на защиту своих братьев, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится IX Съезд Союза добровольцев Донбасса. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на IX Съезде Союза добровольцев Донбасса. Созданный в 2015 году, Союз объединяет в своих рядах тысячи мужественных, закалённых в нелёгких испытаниях людей. С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что участники союза в рядах Вооружённых Сил и добровольческих формирований защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают исторические земли. Граждане России, уверен президент, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу. "Самого глубокого уважения заслуживает серьёзная поддержка, которую вы оказываете раненым товарищам и семьям павших героев, и конечно, искренняя забота о воспитании молодёжи в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей. Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником – Днём защитника Отечества", - добавил Путин. Межрегиональная общественная организация "Союз Добровольцев Донбасса" была создана осенью 2015 года. Её главная задача - консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших. СДД помогает добровольцам и ополченцам найти работу, оказывают им социальную и юридическую помощь.
https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812854244.html
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владимир путин, россия, общество, донбасс
Владимир Путин, Россия, Общество, Донбасс
Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса

Путин: добровольцы Донбасса с первых дней зверств неонацистов поддержали братьев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, отметив, что его добровольцы с первых дней зверств неонацистов против мирных жителей встали на защиту своих братьев, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится IX Съезд Союза добровольцев Донбасса.
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"Уважаемые друзья! Приветствую вас на IX Съезде Союза добровольцев Донбасса. Созданный в 2015 году, Союз объединяет в своих рядах тысячи мужественных, закалённых в нелёгких испытаниях людей. С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что участники союза в рядах Вооружённых Сил и добровольческих формирований защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают исторические земли. Граждане России, уверен президент, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу.
"Самого глубокого уважения заслуживает серьёзная поддержка, которую вы оказываете раненым товарищам и семьям павших героев, и конечно, искренняя забота о воспитании молодёжи в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей. Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником – Днём защитника Отечества", - добавил Путин.
Межрегиональная общественная организация "Союз Добровольцев Донбасса" была создана осенью 2015 года. Её главная задача - консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших. СДД помогает добровольцам и ополченцам найти работу, оказывают им социальную и юридическую помощь.
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