https://ria.ru/20240222/dalnoboyschiki-1929082083.html

Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков, заявил Путин

Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2024

Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков, заявил Путин

Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из РФ, но нужно согласование между министерствами стран, заявил президент... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T21:56

2024-02-22T21:56

2024-02-22T22:06

россия

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929077929_11:0:1892:1058_1920x0_80_0_0_353f5c8a7f38c13fc5e97020c138107b.png

КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из РФ, но нужно согласование между министерствами стран, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток".В ходе общения один из участников встречи рассказал президенту, что российским дальнобойщикам, чтобы въехать в Китай, нужно оформить визу для профессиональных водителей. Проблема в том, что она оформляется только в приграничных регионах РФ, пройти процедуру в других субъектах нельзя. Это отнимает много времени и усложняет процесс."Я не помню, честно говоря, какого года это межправсоглашенине между Россией и Китаем, оно действует до сих пор, и китайская сторона его полностью выполняет, это все делается в рамках межправсоглашения. У нас соответствующие ведомства, в том числе МИД, над этим работают и если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности. Это значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. Но они сейчас работают эти ведомства, я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем", - сказал Путин."Дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин