https://ria.ru/20240222/dagestan-1929030124.html
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина - РИА Новости, 22.02.2024
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина
Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:23
происшествия
сулейман-стальский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание", – говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html
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происшествия, сулейман-стальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сулейман-Стальский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина
СК: в Сулейман-Стальском районе Дагестана при пожаре погибла пожилая женщина
МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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