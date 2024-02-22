https://ria.ru/20240222/dagestan-1929030124.html

В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина

В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина - РИА Новости, 22.02.2024

В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина

Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:17

2024-02-22T17:17

2024-02-22T17:23

происшествия

сулейман-стальский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929030480_0:182:1156:832_1920x0_80_0_0_048215a188ec50cc46f12628d6efeaad.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание", – говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html

сулейман-стальский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сулейман-стальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)