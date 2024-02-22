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В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина - РИА Новости, 22.02.2024
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17:17 22.02.2024 (обновлено: 17:23 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/dagestan-1929030124.html
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина - РИА Новости, 22.02.2024
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина
Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:23
происшествия
сулейман-стальский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание", – говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html
сулейман-стальский район
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происшествия, сулейман-стальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сулейман-Стальский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина

СК: в Сулейман-Стальском районе Дагестана при пожаре погибла пожилая женщина

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/ВКонтактеМесто пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 22 февраля 2024
Место пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/ВКонтакте
Место пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 22 февраля 2024
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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ПроисшествияСулейман-Стальский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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