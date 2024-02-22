https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929063676.html

Путин прибыл в Чувашию

Путин прибыл в Чувашию - РИА Новости, 22.02.2024

Путин прибыл в Чувашию

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:29

2024-02-22T19:29

2024-02-22T19:32

чувашская республика (чувашия)

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_0:228:3077:1959_1920x0_80_0_0_99555421d281944a70cdbb60efbd240d.jpg

ЧЕБОКСАРЫ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости.До этого Путин два дня провел в Казани. В четверг он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.В пятницу президент провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вместе они по ВКС открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани, дали старт строительству центра научных исследований "Сибура" в республике.Также Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехался за рулем КамАЗа.

https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чувашская республика (чувашия), владимир путин, политика