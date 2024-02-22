Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Чувашию - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 22.02.2024 (обновлено: 19:32 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929063676.html
Путин прибыл в Чувашию
Путин прибыл в Чувашию - РИА Новости, 22.02.2024
Путин прибыл в Чувашию
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:29
2024-02-22T19:32
чувашская республика (чувашия)
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_0:228:3077:1959_1920x0_80_0_0_99555421d281944a70cdbb60efbd240d.jpg
ЧЕБОКСАРЫ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости.До этого Путин два дня провел в Казани. В четверг он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.В пятницу президент провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вместе они по ВКС открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани, дали старт строительству центра научных исследований "Сибура" в республике.Также Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехался за рулем КамАЗа.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_7a37c5b3e5ab2504ce0de08abfd3ae18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), владимир путин, политика
Чувашская Республика (Чувашия), Владимир Путин, Политика
Путин прибыл в Чувашию

Путин после посещения Казани прибыл с рабочей поездкой в Чувашию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГород Чебоксары, Республика Чувашия
Город Чебоксары, Республика Чувашия - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Город Чебоксары, Республика Чувашия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕБОКСАРЫ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости.
До этого Путин два дня провел в Казани. В четверг он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.
В пятницу президент провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вместе они по ВКС открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани, дали старт строительству центра научных исследований "Сибура" в республике.
Также Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехался за рулем КамАЗа.
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем КамАЗ во время поездки по автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Вчера, 19:10
 
Чувашская Республика (Чувашия)Владимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала