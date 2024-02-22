https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929063676.html
Путин прибыл в Чувашию
Путин прибыл в Чувашию - РИА Новости, 22.02.2024
Путин прибыл в Чувашию
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:29
2024-02-22T19:29
2024-02-22T19:32
чувашская республика (чувашия)
владимир путин
политика
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ЧЕБОКСАРЫ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую республику, передает корреспондент РИА Новости.До этого Путин два дня провел в Казани. В четверг он принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" и провел ряд двусторонних встреч - с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Республики Сербской, которые также прибыли на церемонию.В пятницу президент провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вместе они по ВКС открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани, дали старт строительству центра научных исследований "Сибура" в республике.Также Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехался за рулем КамАЗа.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), владимир путин, политика
Чувашская Республика (Чувашия), Владимир Путин, Политика