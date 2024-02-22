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В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования - РИА Новости, 22.02.2024
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13:04 22.02.2024
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В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования
В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования - РИА Новости, 22.02.2024
В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в 2024 году благоустройство более 120 территорий объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:04
2024-02-22T13:04
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в 2024 году благоустройство более 120 территорий объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы стартуют после окончания учебного года во всех административных округах. "В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.
https://ria.ru/20240219/moskva-1928161846.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования

В Москве в 2024 году благоустроят более 120 территорий объектов образования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий
Рабочий - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в 2024 году благоустройство более 120 территорий объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что работы стартуют после окончания учебного года во всех административных округах.
"В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.
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