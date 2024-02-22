https://ria.ru/20240222/blagoustroystvo-1928958405.html

В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования

В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования - РИА Новости, 22.02.2024

В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в 2024 году благоустройство более 120 территорий объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:04

2024-02-22T13:04

2024-02-22T13:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927048552_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_fe716b3e01ce39804769617184c92fdc.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в 2024 году благоустройство более 120 территорий объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем благоустройство территорий образовательных учреждений, в этом году планируем привести в порядок свыше 120 таких объектов. Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы стартуют после окончания учебного года во всех административных округах. "В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.

https://ria.ru/20240219/moskva-1928161846.html

https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков