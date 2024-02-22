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Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"

Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего" - РИА Новости, 22.02.2024

Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", отметив высокий уровень организации... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:02

2024-02-22T17:02

2024-02-22T17:02

республика татарстан

владимир путин

рустам минниханов

россия

игры будущего

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", отметив высокий уровень организации мероприятия международного уровня. "Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать", — сказал он. Путин подчеркнул, что "это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального, а международного уровня". "И все достойно отработано", — отметил Путин.

https://ria.ru/20240221/putin-1928700837.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, рустам минниханов, россия, игры будущего, республика татарстан (татарстан)