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Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего" - РИА Новости, 22.02.2024
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17:02 22.02.2024
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Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"
Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего" - РИА Новости, 22.02.2024
Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", отметив высокий уровень организации... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:02
2024-02-22T17:02
республика татарстан
владимир путин
рустам минниханов
россия
игры будущего
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", отметив высокий уровень организации мероприятия международного уровня. "Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать", — сказал он. Путин подчеркнул, что "это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального, а международного уровня". "И все достойно отработано", — отметил Путин.
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владимир путин, рустам минниханов, россия, игры будущего, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Россия, Игры будущего, Республика Татарстан (Татарстан)

Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
© POOL
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации "Игр будущего", отметив высокий уровень организации мероприятия международного уровня.
"Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать", — сказал он.
Путин подчеркнул, что "это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального, а международного уровня".
"И все достойно отработано", — отметил Путин.
Прилет Путина в Казань
Путин прилетел в Казань на открытие "Игр будущего"
21 февраля, 12:56
 
Республика ТатарстанВладимир ПутинРустам МиннихановРоссияИгры будущегоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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