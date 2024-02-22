https://ria.ru/20240222/birzha-1928887406.html

Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок

Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок - РИА Новости, 22.02.2024

Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок

Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:04

2024-02-22T09:04

2024-02-22T09:04

экономика

япония

nikkei

сюнъити судзуки

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ТОКИО, 22 фев - РИА Новости. Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити Судзуки. "Мы продолжаем внимательно следить за движениями на рынке", - приводит его слова агентство Киодо. При этом он отказался давать комментарии причин происходящего.Ранее в четверг индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обновил исторический рекорд, установленный 29 декабря 1989 года, достигнув уровня 39 029 пунктов, что составило рост по сравнению с окончанием торгов предыдущего дня в 766,84 пункта. Рекорд 1989 года составлял 38 957,44 пункта. Несмотря на нежелание министра финансов комментировать причины роста котировок, аналитики сходятся во мнении, что она кроется в хорошей отчетности американской компании Nvidia, что привело к росту интереса инвесторов к сфере полупроводников и их производителей.

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экономика, япония, nikkei, сюнъити судзуки