https://ria.ru/20240222/birzha-1928887406.html
Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок
Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок - РИА Новости, 22.02.2024
Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок
Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:04
2024-02-22T09:04
2024-02-22T09:04
экономика
япония
nikkei
сюнъити судзуки
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ТОКИО, 22 фев - РИА Новости. Министерство финансов Японии внимательно следит за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже, об этом сказал глава ведомства Сюнъити Судзуки. "Мы продолжаем внимательно следить за движениями на рынке", - приводит его слова агентство Киодо. При этом он отказался давать комментарии причин происходящего.Ранее в четверг индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обновил исторический рекорд, установленный 29 декабря 1989 года, достигнув уровня 39 029 пунктов, что составило рост по сравнению с окончанием торгов предыдущего дня в 766,84 пункта. Рекорд 1989 года составлял 38 957,44 пункта. Несмотря на нежелание министра финансов комментировать причины роста котировок, аналитики сходятся во мнении, что она кроется в хорошей отчетности американской компании Nvidia, что привело к росту интереса инвесторов к сфере полупроводников и их производителей.
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экономика, япония, nikkei, сюнъити судзуки
Экономика, Япония, Nikkei, Сюнъити Судзуки
Минфин Японии следит за ситуацией на Токийской бирже из-за роста котировок
В Японии следят за ситуацией из-за рекордного роста котировок на Токийской бирже